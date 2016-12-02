13:25, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni yÄ±l mesajÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda, "Bu yÄ±l da milletÃ§e birbirimize kenetleneceÄŸiz. Ãœlkemiz, 2017 yÄ±lÄ±nda emin adÄ±mlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda, "Darbe teÅŸebbÃ¼sleriyle, terÃ¶rle, tedhiÅŸle Ã¼lkemizi zayÄ±f dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸanlar emellerine asla ulaÅŸamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karÅŸÄ±sÄ±nda mutlaka hezimete uÄŸrayacaklardÄ±r. Bu yÄ±l da milletÃ§e birbirimize kenetleneceÄŸiz. Ãœlkemiz, 2017 yÄ±lÄ±nda emin adÄ±mlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Demokratik istikrarÄ±, hukuk dÃ¼zenimizi ve Ã¼lkemizin gÃ¼venliÄŸini gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gibi koruyacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸi, muhalefet partilerimizin el birliÄŸi ile toplumsal dayanÄ±ÅŸmayÄ± daha Ã§ok bÃ¼yÃ¼tecek ve terÃ¶rÃ¼ bertaraf edeceÄŸiz. Huzurumuzu, kardeÅŸliÄŸimizi kimse bozamayacak." dedi. Â Â

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