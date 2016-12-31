13:26, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Fransa'ya yeni yÄ±l kundaklamayla geldi





Fransa Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi bu yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi de araÃ§lar kundaklandÄ±. 30 aralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan kundaklama eylemleri bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÄ±lÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde Fransaâ€™nÄ±n kuzey doÄŸusu Alsas ve Strasbourg kentinde 20â€™den fazla park eden araÃ§lar kundaklandÄ±. Kundaklama eylemlerin bu gece geÃ§ saatlerde ve yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde devam edebileceÄŸi belirtildi.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Fransa genelinde 800â€™den fazla araÃ§ kundaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in Fransa BaÅŸbakanÄ± Bernard Cazeneuve ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Bruno Le Roux kundaklama eylemlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde 100 bin polis, asker, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini seferber ettiÄŸini duyurdu. Bu yÄ±lbaÅŸÄ± kundaklanan araÃ§ sayÄ±sÄ±n bilanÃ§osu yine merakla bekleniyor. Uzun yÄ±llardÄ±r devam eden kundaklama eylemlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmemesi halk sakinlerini ve araÃ§larÄ±nÄ± caddede park edenleri endiÅŸelendiriyor.

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