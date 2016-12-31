Ã–ldÃ¼rÃ¼len Yunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin katili polis Ã§Ä±ktÄ±

BrezilyalÄ± yetkililer, kendisinden haber alÄ±namayan Yunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iâ€™nin eÅŸiÂ ile yasak iliÅŸkiÂ yaÅŸayan BrezilyalÄ± bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Sergio Moreira isimli 29 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± polisin, iÅŸlediÄŸi suÃ§u itiraf ettiÄŸi belirtildi. Yetkililer Moreira'nÄ±n suikastÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len BÃ¼yÃ¼kelÃ§iâ€™nin eÅŸiyle birlikte dÃ¼zenlediklerini bildirdi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§iâ€™nin eÅŸi ve cinayeti iÅŸleyen polisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 59 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kriakos Amiridis'ten pazartesi gÃ¼nÃ¼nden beri haber alÄ±namÄ±yordu.
Brezilya BaÅŸbakanÄ± Michel Temer, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti.Â
Francoise Amiridis, eÅŸinin geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ kiralÄ±k bir araÃ§la nereye gideceÄŸini sÃ¶ylemeden evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. KiralÄ±k araÃ§, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde bir cesetle yanmÄ±ÅŸ olarak bulunmuÅŸtu.
Ãœlkenin yakÄ±n tarihinde Ã¶nemli yer tutan Sefir gazetesi, 42 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan son kaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kiryakos Amoiridis'in, eÅŸi ile yasak iliÅŸki yaÅŸayan BrezilyalÄ± bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Fransa Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi bu yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi de araÃ§lar kundaklandÄ±. 30 aralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan kundaklama eylemleri bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼.
Kosova Meclisinde Kosova KurtuluÅŸ Ordusu SavaÅŸ Gazileri Yasa TasarÄ±sÄ± onaylandÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde, Suriye'de varÄ±lan ateÅŸkese katÄ±lan gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, "Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼neyinde dost bir Ã¼lke istiyorsa GÃ¼rcistan'Ä±n kararlarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir" dedi
Afganistan'da her yÄ±l Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde oynanan BuzkaÅŸi, Mezar-i Åžerif Stadyumu'nda izleyenlerin bÃ¼yÃ¼k heyecanÄ±na sahne oluyor
Fransa'yÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda bekleyen en Ã¶nemli geliÅŸme cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri olacak
AB, Rusya'ya yÃ¶nelik ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tekrar uzatÄ±rken, bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n Rusya Ã¼zerindeki etkileri sÄ±nÄ±rlÄ± kalmaya devam ediyor
Malezya'dan 10 Ocak'ta yola Ã§Ä±kacak olan insani yardÄ±m gemisine Myanmar hÃ¼kÃ¼metinden izin verilmeyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Apple, 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada, "FaceTime" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±mÄ±nÄ± engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suÃ§lanÄ±yor
Ä°ngiltere'nin Brexit kararÄ± ve TÃ¼rkiye'deki siyasi Ã§izgiden rahatsÄ±z olan Seferad Yahudilerinin Portekiz'e vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurularÄ±nda yÃ¼zde 80 artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlendi
Nazarbayev, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye'de barÄ±ÅŸ iÃ§in siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n temelini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±
BaÄŸdat'ta bu sabah ardarda meydana gelen iki patlamada 28 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 54 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Yahudi yerleÅŸim birimleri ve ayrÄ±m duvarÄ± karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti.