13:31, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Ã–ldÃ¼rÃ¼len Yunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin katili polis Ã§Ä±ktÄ±





Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kiryakos Amoiridis'in, eÅŸi ile yasak iliÅŸki yaÅŸayan BrezilyalÄ± bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BrezilyalÄ± yetkililer, kendisinden haber alÄ±namayan Yunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iâ€™nin eÅŸiÂ ile yasak iliÅŸkiÂ yaÅŸayan BrezilyalÄ± bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Sergio Moreira isimli 29 yaÅŸÄ±ndaki BrezilyalÄ± polisin, iÅŸlediÄŸi suÃ§u itiraf ettiÄŸi belirtildi. Yetkililer Moreira'nÄ±n suikastÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼len BÃ¼yÃ¼kelÃ§iâ€™nin eÅŸiyle birlikte dÃ¼zenlediklerini bildirdi. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iâ€™nin eÅŸi ve cinayeti iÅŸleyen polisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 59 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kriakos Amiridis'ten pazartesi gÃ¼nÃ¼nden beri haber alÄ±namÄ±yordu. Brezilya BaÅŸbakanÄ± Michel Temer, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras'a gÃ¶nderdiÄŸi mektupta baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti.Â Francoise Amiridis, eÅŸinin geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ kiralÄ±k bir araÃ§la nereye gideceÄŸini sÃ¶ylemeden evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. KiralÄ±k araÃ§, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde bir cesetle yanmÄ±ÅŸ olarak bulunmuÅŸtu.

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