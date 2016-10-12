13:39, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri Ebu Ensari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, El Bab'a yapÄ±lan hava harekatlarÄ±nÄ±n birinde DEAÅž'Ä±n emirlerinden olan Ebu Ensari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

DEAÅž tehdidini bertaraf ederek hudut gÃ¼venliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine destek vermek iÃ§in Suriye'nin kuzeyine yÃ¶nelik 24 AÄŸustos'ta baÅŸlatÄ±lan harekat sÃ¼rÃ¼yor. HarekatÄ±n 130. gÃ¼nÃ¼nde, muhalif unsurlarÄ± da iÃ§eren Ã–zel GÃ¶rev Kuvvet GruplarÄ±nca, hava ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle El BÃ¢b'Ä±n ele geÃ§irilmesine yÃ¶nelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildi.- Hedef tespit vasÄ±talarÄ±yla belirlenen 172 DEAÅž hedefi ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak, Ã¼zerlerinde sÃ¼rekli bir baskÄ± saÄŸlandÄ±. Ã–zel GÃ¶rev Kuvvet GruplarÄ±nÄ±n harekat alanÄ±ndaki faaliyetleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, DEAÅž mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan bazÄ± hedefler de imha edildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda 3 muhalif ÅŸehit oldu, 2 muhalif yaralandÄ±, 23 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'daki 12 DEAÅž hedefine yÃ¶nelik hava harekatÄ± sonunda, silah mevzisi ve karargah olarak kullanÄ±lan 12 bina imha edildi.

GÃ¼n iÃ§inde Al Azrak Ã¼s bÃ¶lgesi Ã§evresindeki keÅŸif arama faaliyetinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yelerine ait 4 ceset, 4 el telsizi, 3 AK-47 piyade tÃ¼feÄŸi, birer zÄ±rhlÄ± araÃ§ (BMP), bixi ve RPG-7 ele geÃ§irildi.

Muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerince 133 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi.

HarekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Ã§oÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 556 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 42 mayÄ±n kontrollÃ¼ imha edildi.