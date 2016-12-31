13:57, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

HÄ±rsÄ±zlar su sayaÃ§larÄ±na dadandÄ±





AvcÄ±lar'da su saatlerine dadanan bir grup hÄ±rsÄ±z mahalle sakinlerini susuz bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AvcÄ±lar'da son bir aydÄ±r seri bir hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaÅŸanÄ±yor. Birileri her gece mahalledeki birkaÃ§ apartmana birden giriyor. Ã‡aldÄ±klarÄ± ise ilginÃ§ apartmanlarÄ±n su saatlerini Ã§alÄ±p kayboluyorlar. Ã‡alÄ±nan su saatlerinin maddi deÄŸeri 50 TL. HurdacÄ±lara Ã§aldÄ±klarÄ± su saatlerini satan hÄ±rsÄ±zlar iÃ§in arama baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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