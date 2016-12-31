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Ä°hraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ±na ret
Ä°hraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ±na ret

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Genel Kurulunca, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ± reddedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek KuruluÂ (HSYK) Genel Kurulunun konuya iliÅŸkin kararÄ±,Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, HSYK Genel Kurulu, meslekten ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ±larÄ±n yeniden inceleme taleplerini deÄŸerlendirdi.

Konuya iliÅŸkin 27-29 AralÄ±k'ta toplanan Kurulun incelemeleri sonucunda meslekten ihraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ± reddedildi. BÃ¶ylece bu kiÅŸiler hakkÄ±ndaki ihraÃ§ kararÄ± kesinleÅŸmiÅŸ oldu.

Bu kiÅŸilerden daha Ã¶nce sÃ¼re yÃ¶nÃ¼nden itirazÄ± reddedilen 3'Ã¼nÃ¼n baÅŸvurusu yeniden deÄŸerlendirilerek esastan ret kararÄ± verildi. 2 kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ±nca yapÄ±lan itirazÄ±n ise taraf sÄ±fatÄ± bulunmamasÄ± nedeniyle reddedildiÄŸi ancak ÅŸahsen de baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ±n belirlenmesi Ã¼zerine yeniden deÄŸerlendirilerek talebin esastan reddedildiÄŸi belirtildi. 5 kiÅŸinin yeniden inceleme talebi ise sÃ¼resinde baÅŸvuru yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan reddedildi.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin (KHK) 3. maddesinin HSYK Genel Kuruluna verdiÄŸi yetki uyarÄ±ncaÂ FETÃ– ile irtibatÄ± ve iltisakÄ± belirlenen hakim ve savcÄ±lar Ã¶nce meslekten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan ihraÃ§ edilmiÅŸti.

HSYK Genel Kurulu, daha Ã¶nce de ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ±lardan 3 bin 165'inin itirazÄ±nÄ± reddetmiÅŸ ve bu kiÅŸilerin ihracÄ± da kesinleÅŸmiÅŸti.



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