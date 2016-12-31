14:10, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

BaÅŸkent'te karla mÃ¼cadele

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶kÃ§ek, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± ekiplerin sabahlara kadar yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. GÃ¶kÃ§ek, "Ankara genelinde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi sorumluluÄŸunda olan toplam 18 bin kilometrelik yolun kardan temizlenmesi iÃ§in 832 araÃ§ ve 3 bin personel vardiyalÄ± olarak geceli gÃ¼ndÃ¼zlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiriyor." ifadelerini kullandÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± ve trafikte sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmamasÄ± amacÄ±yla, ana cadde ve bulvarlarÄ±n trafiÄŸe aÃ§Ä±k tutulabilmesine yÃ¶nelik etkin mÃ¼cadele yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶kÃ§ek, kentin merkezi noktalarÄ±nda ve yÃ¼ksek kesimlerinde bekleyen unimog araÃ§larla, buzlanmaya anÄ±nda mÃ¼dahale edildiÄŸini aktardÄ±.Â

GÃ¶kÃ§ek, Fen Ä°ÅŸleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin Ankara genelinde toplam 25 ilÃ§ede karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. GÃ¶kÃ§ek, kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karla mÃ¼cadele araÃ§larÄ±nÄ±n ana cadde, bulvar ve yollarda gÃ¼n boyu ring yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± ise anÄ±nda mÃ¼dahale iÃ§in yÃ¼ksek noktalarda karla mÃ¼cadele araÃ§larÄ±nÄ±n bekletildiÄŸini kaydetti.

STOKLARDA 10 BÄ°N TUZ VAR

GÃ¶kÃ§ek, merkez GÃ¼vercinlik tesisleri baÅŸta olmak Ã¼zere, Saray, Mamak ve Dikmen'deki tuz ikmal silolarÄ±nÄ±n aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, stoklarda halen 10 bin ton tuzun hazÄ±r bulunduÄŸunu, 60 bin ton tuz alÄ±mÄ± daha yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

GÃ¶kÃ§ek, 119 Ã¶zel donanÄ±mlÄ± kar kÃ¼reme aracÄ± (unimog, ateco, man), 58 kÃ¼rekli kamyon, 70 kÃ¼rekli tuzlama ekibi, 300 kamyon, 125 ekip aracÄ±, 40 greyder, 35 loder, 50 beko-loder, 30 dozer ve 5 Ã¶zel donanÄ±mlÄ± solÃ¼syon tankeri olmak Ã¼zere 832 araÃ§la gÃ¼Ã§lÃ¼ bir filoya sahip olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

AralÄ±ksÄ±z yaÄŸan karÄ±n yÃ¼ksekliÄŸinin ÅŸehir merkezinde 25 santimetre, yÃ¼ksek kesimlerde ise yaklaÅŸÄ±k 30-40 santimetre seviyelerini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GÃ¶kÃ§ek, "Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± barajlarÄ±mÄ±z iÃ§in de sevindirici. HayatÄ±n devamÄ± iÃ§in karÄ±n da yaÄŸmasÄ± gerekir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â