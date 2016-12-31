14:13, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Meclis'te 2016'nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ± ÅŸampiyonu CHP!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YoÄŸun bir yÄ±lÄ±n geride kaldÄ±ÄŸÄ±Â TBMM'de Ã¶zellikle muhalefet milletvekilleri Genel Kurul ya da komisyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda, seslerini duyurabilmek iÃ§in sÄ±k sÄ±kÂ basÄ±n toplantÄ±sÄ±Â dÃ¼zenledi.

CHP, gÃ¼ndeme iliÅŸkin 580 toplantÄ± dÃ¼zenleyerek en fazla aÃ§Ä±klama yapan parti olurken, CHP'yi 143 toplantÄ± ile HDP, 133 toplantÄ± ile MHP takip etti. En az toplantÄ± iktidar partisinden geldi. AK Partililer 111 toplantÄ± dÃ¼zenledi.

GRUP TOPLANTILARINDA DA CHP Ã–N SIRADA

Meclis'te en fazla grup toplantÄ±sÄ± yapan parti CHP oldu. Anamuhalefet partisi, yÄ±l iÃ§erisinde 38 defa partisinin grubunu toplarken, CHP'yi 36 kez grup toplantÄ±sÄ± yapan HDP izledi. MHP'nin 34 defa grup toplantÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda iktidar partisi 30 kez grup toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

KEPENEK Ä°LE TOPLANTI YAPTI

Milletvekilleri, basÄ±n toplantÄ±larÄ±na daha fazla dikkati Ã§ekebilmek amacÄ±yla, renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de oluÅŸturdu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Ã¼zerinde "Ã§oban kepeneÄŸi" ile geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§obanlÄ±k konusundaki ifadelerine deÄŸinen SarÄ±bal, kendisi dahil bÃ¼tÃ¼n aile fertlerinin ve akrabalarÄ±nÄ±n, lise sona kadar Ã§obanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SarÄ±bal, "Bizim Anadolu Ã§obanlÄ±k Ã¶ykÃ¼mÃ¼zle CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Ã§obanlÄ±k Ã¶ykÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda farklar var." diyerek eleÅŸtirilerde bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ãœnal DemirtaÅŸ, TBMM'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Asgari Ãœcret Tespit Komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu. Asgari Ã¼cret hesaplamasÄ±nÄ± simit ve Ã§ay Ã¼zerinden yapan DemirtaÅŸ, aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ±nda toplantÄ±yÄ± izleyen gazetecilere simit ve krem peynir ikram etti.

Trafik gÃ¼venliÄŸi konusunda yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ noktasÄ±nda alÄ±nan kararlar, iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri tarafÄ±ndan da desteklendi. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa IlÄ±calÄ±, CHP Sakarya Milletvekili Engin Ã–zkoÃ§'un da katÄ±lÄ±mÄ±yla Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ eÄŸitimi konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak adÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen ortak Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±nda bilgilendirmede bulundu.

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