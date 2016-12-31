LÃ¼bnan, 42 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan Sefir'siz

LÃ¼bnan'Ä±n yakÄ±n tarihinde Ã¶nemli bir yere sahip 42 yÄ±llÄ±k "Es-Sefir" gazetesinin maddi sorunlar sebebiyleÂ yayÄ±n hayatÄ±na bugÃ¼nden sonra yalnÄ±zcaÂ dijital ortamdaÂ devam edeceÄŸi belirtildi.
BasÄ±n sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n zor durumda olduÄŸu LÃ¼bnan'da birÃ§ok gazetede iÅŸten Ã§Ä±karmalar yaÅŸanÄ±rken, Ã¼lkenin en kÃ¶klÃ¼ gazetelerinden Sefir deÂ bugÃ¼n son kaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±.Â
KaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±na son vereceÄŸine yÃ¶nelik ilk haberi 10 AralÄ±k'ta "Yolun sonuna geldik" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla okuyucularÄ±na duyuran gazete, bugÃ¼nÂ "Vatan artÄ±k Sefir'siz" manÅŸetiyle Ã§Ä±ktÄ±.Â Gazetenin, bundan sonra dijital ortamdaÂ okuyucularÄ±yla buluÅŸmaya devam edeceÄŸi belirtildi.
Sefir gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve BaÅŸeditÃ¶rÃ¼ Telal Selman, mart ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gazetenin kapanacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ ancak daha sonra bir finansman bulunduÄŸunu duyurmuÅŸtu. Â
Ã–te yandan LÃ¼bnan Gazeteciler SendikasÄ± da son yÄ±llarda basÄ±n sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±mladÄ±. AÃ§Ä±klamada, devlet yetkililerine medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸen durumuna karÅŸÄ± harekete geÃ§meleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndaÂ bulunuldu. Â
Bir sÃ¼redir basÄ±n sektÃ¶rÃ¼nde ekonomik krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± LÃ¼bnan'da birÃ§ok basÄ±n yayÄ±n organÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nda azaltmaya gidiyor. Son olarakÂ En-Nahar gazetesi ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± neden gÃ¶stererek yaklaÅŸÄ±k 50 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ,Â El-Ahbar ve MÃ¼stakbel gazetelerinde de benzer ÅŸekilde bu ay iÃ§inde iÅŸten Ã§Ä±karmalar olacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Uzun yÄ±llar haber Ã¼retimi ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda Arap dÃ¼nyasÄ±nda etkin rol oynayan LÃ¼bnan'daÂ hali hazÄ±rda faaliyette olan ArapÃ§a, FransÄ±zca ve Ä°ngilizce yayÄ±n yapan yaklaÅŸÄ±k 10 gazete bulunuyor.Â
Ãœlkenin yakÄ±n tarihinde Ã¶nemli yer tutan Sefir gazetesi, 42 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan son kaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
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