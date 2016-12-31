Polis, okul Ã¶nlerinde suÃ§lulara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â AsayiÅŸ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "GÃ¼venli Okul GÃ¼venli EÄŸitim" projesi kapsamÄ±nda, polis ekipleri, okul Ã¶nleri ve civarÄ±ndaki Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.
Ã–ÄŸrencileri ÅŸiddet iÃ§erikli olaylar, uyuÅŸturucu ve uÃ§ucu madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼t faaliyetleri ile zararlÄ± elektronik oyunlardan korumak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan proje Ã§erÃ§evesinde polis ekipleri, yurt genelinde 2016'nÄ±n 11 ayÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 12 bin 225 olaya mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahaleler kapsamÄ±nda 19 bin 564 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Polis ekiplerince 2016-2017 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 3 aylÄ±k diliminde internet kafe, park, bahÃ§e, kahvehane ve diÄŸer yerlere yÃ¶nelik 12 bin 852 denetleme ile Okul Servis AraÃ§larÄ± Hizmet YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda servis sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine yÃ¶nelik 16 bin 383 trafik kontrolÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirildi. SuÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 8 bin 635 Ã§ocuk hakkÄ±nda da iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.
Proje kapsamÄ±nda 2013'ten bugÃ¼ne kadar okul ve civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 413 bin 141 uygulama ile baÄŸlantÄ±lÄ± operasyonlarda, 8 kilo 673 gram eroin, 435 gram kokain, 597 kilo 414 gram esrar, 5 kilo 535 gram Hint keneviri, 757 gram uÃ§ucu uyuÅŸturucu madde ile 60 bin 438 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi. AynÄ± dÃ¶nemde ilgili yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda okul servis sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine yÃ¶nelik de 255 bin 580 trafik denetimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.
CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± 500 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ olarak aÃ§Ä±klandÄ±
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesindeki 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±
Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi
Ä°nternet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r dert yandÄ±ÄŸÄ± Adil KullanÄ±m KotasÄ± kalkÄ±yor
Siverek ilÃ§esinde elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan bir grup iÅŸÃ§i eylem yaptÄ±
"GÃ¼venli Okul GÃ¼venli EÄŸitim" projesi kapsamÄ±nda 11 ayda okul Ã¶nleri ve civarÄ±nda meydana gelen 12 bin 225 olayda, 19 bin 564 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 580 toplantÄ± sayÄ±sÄ± ile CHP aldÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi merkez ve Ã§evre ilÃ§elerde 832 araÃ§ ve 3 bin personelle karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Genel Kurulunca, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ± reddedildi
AvcÄ±lar'da su saatlerine dadanan bir grup hÄ±rsÄ±z mahalle sakinlerini susuz bÄ±raktÄ±
El Bab'da DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri Ebu Ensari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda, "Bu yÄ±l da milletÃ§e birbirimize kenetleneceÄŸiz. Ãœlkemiz, 2017 yÄ±lÄ±nda emin adÄ±mlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸkentte yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde durulan 8 DEAÅž Ã¼yesi, dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±
Marmara BÃ¶lgesinde devam eden elektrik kesintileriyle ilgili bir aÃ§Ä±klama geldi
TÃ¼rkiye'nin tahÄ±l ambarÄ± olarak bilinen Konya OvasÄ±'nda kurak geÃ§en Ã¼retim sezonunun ardÄ±ndan, yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§iftÃ§ileri sevindirdi
8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal ile Ä°ngiltere'nin ilk kadÄ±n BaÅŸbakanÄ± Margaret Thatcher arasÄ±nda 1990 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±