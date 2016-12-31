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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:57, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
GÃ¼ncel
14:35, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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Polis, okul Ã¶nlerinde suÃ§lulara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±
Polis, okul Ã¶nlerinde suÃ§lulara gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±

"GÃ¼venli Okul GÃ¼venli EÄŸitim" projesi kapsamÄ±nda 11 ayda okul Ã¶nleri ve civarÄ±nda meydana gelen 12 bin 225 olayda, 19 bin 564 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â AsayiÅŸ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "GÃ¼venli Okul GÃ¼venli EÄŸitim" projesi kapsamÄ±nda, polis ekipleri, okul Ã¶nleri ve civarÄ±ndaki Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±.

19 BÄ°N 564 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Ã–ÄŸrencileri ÅŸiddet iÃ§erikli olaylar, uyuÅŸturucu ve uÃ§ucu madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼t faaliyetleri ile zararlÄ± elektronik oyunlardan korumak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan proje Ã§erÃ§evesinde polis ekipleri, yurt genelinde 2016'nÄ±n 11 ayÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 12 bin 225 olaya mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahaleler kapsamÄ±nda 19 bin 564 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SUÃ‡A SÃœRÃœKLENEN 18 YAÅžINDAN KÃœÃ‡ÃœK 8 BÄ°N 630 Ã‡OCUK HAKKINDA Ä°ÅžLEM

Polis ekiplerince 2016-2017 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 3 aylÄ±k diliminde internet kafe, park, bahÃ§e, kahvehane ve diÄŸer yerlere yÃ¶nelik 12 bin 852 denetleme ile Okul Servis AraÃ§larÄ± Hizmet YÃ¶netmeliÄŸi kapsamÄ±nda servis sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine yÃ¶nelik 16 bin 383 trafik kontrolÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirildi. SuÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k 8 bin 635 Ã§ocuk hakkÄ±nda da iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

Proje kapsamÄ±nda 2013'ten bugÃ¼ne kadar okul ve civarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 413 bin 141 uygulama ile baÄŸlantÄ±lÄ± operasyonlarda, 8 kilo 673 gram eroin, 435 gram kokain, 597 kilo 414 gram esrar, 5 kilo 535 gram Hint keneviri, 757 gram uÃ§ucu uyuÅŸturucu madde ile 60 bin 438 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi. AynÄ± dÃ¶nemde ilgili yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda okul servis sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine yÃ¶nelik de 255 bin 580 trafik denetimi gerÃ§ekleÅŸtirildi.



Ä°lgili Konular polis GÃ¼venli Okul GÃ¼venli EÄŸitim
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