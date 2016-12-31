14:39, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

ÅžanlÄ±urfa'da iÅŸ bÄ±rakma eylemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siverek ilÃ§esinde elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde gÃ¶revli bir grup iÅŸÃ§i, baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± firmanÄ±n bazÄ± haklarÄ±ndan vazgeÃ§melerini istediÄŸini ileri sÃ¼rerek iÅŸ bÄ±raktÄ±.

Dicle Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'de (DEDAÅž) elektrik arÄ±za, bakÄ±m iÅŸlerinde Ã§alÄ±ÅŸan bir grup iÅŸÃ§i, firmanÄ±n bahÃ§esinde ateÅŸ yakarak oturma eylemi yaptÄ±.

Grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan BÃ¼lent KaraaÄŸaÃ§, enerji daÄŸÄ±tÄ±mÄ± Ã¶zelleÅŸtirilmeden Ã¶nce TÃ¼rkiye Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'de (TEDAÅž) Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bu dÃ¶nemde yemek ile yol bedeli Ã¼cretlerini almak iÃ§in mahkemeye baÅŸvurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Enerji daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸmesiyle bÃ¼tÃ¼n haklarÄ±nÄ±n ve alacaklarÄ±nÄ±n DEDAÅž'a geÃ§tiÄŸini belirten KaraaÄŸaÃ§, "Ä°ÅŸi alan firma alacaÄŸÄ±mÄ±z haklardan, aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mahkemeden vazgeÃ§memizi istiyor. Firma kar ve zararÄ±yla ihaleyi aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mahkemeden kazanacaÄŸÄ±mÄ±z haklarÄ± Ã¶deyeceÄŸi iÃ§in davadan vazgeÃ§mediÄŸimiz taktirde bizimle Ã§alÄ±ÅŸmak istemediklerini belirtiyor. AyrÄ±ca sendikaya Ã¼ye olmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar, yemek ve yol bedeli iÃ§in aÃ§Ä±lÄ±p kazanÄ±lan emsal davalar var, davamÄ±z ÅŸu anda YargÄ±tayda bir an Ã¶nce bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n giderilmesini istiyoruz." diye konuÅŸtu.

ArkadaÅŸlarÄ±yla iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran KaraaÄŸaÃ§, taleplerinin gerÃ§ekleÅŸmemesi durumunda iÅŸ bÄ±rakma eylemlerine devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.