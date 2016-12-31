14:47, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

TerÃ¶rÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na darbe





Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bitlis ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri kaÃ§akÃ§Ä±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde yol kontrolleri sÄ±rasÄ±nda 2 aracÄ± durdurararak arama yaptÄ±. YapÄ±lan aramalarda yurda kaÃ§ak yollardan getirildiÄŸi ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin fÄ±nansmanlarÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.