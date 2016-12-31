TerÃ¶rÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na darbe

Bitlis ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaye gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri kaÃ§akÃ§Ä±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde yol kontrolleri sÄ±rasÄ±nda 2 aracÄ± durdurararak arama yaptÄ±.
YapÄ±lan aramalarda yurda kaÃ§ak yollardan getirildiÄŸi ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin fÄ±nansmanlarÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± 500 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ olarak aÃ§Ä±klandÄ±
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesindeki 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±
Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi
Ä°nternet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r dert yandÄ±ÄŸÄ± Adil KullanÄ±m KotasÄ± kalkÄ±yor
Siverek ilÃ§esinde elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan bir grup iÅŸÃ§i eylem yaptÄ±
"GÃ¼venli Okul GÃ¼venli EÄŸitim" projesi kapsamÄ±nda 11 ayda okul Ã¶nleri ve civarÄ±nda meydana gelen 12 bin 225 olayda, 19 bin 564 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 580 toplantÄ± sayÄ±sÄ± ile CHP aldÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi merkez ve Ã§evre ilÃ§elerde 832 araÃ§ ve 3 bin personelle karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Genel Kurulunca, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ± reddedildi
AvcÄ±lar'da su saatlerine dadanan bir grup hÄ±rsÄ±z mahalle sakinlerini susuz bÄ±raktÄ±
El Bab'da DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri Ebu Ensari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda, "Bu yÄ±l da milletÃ§e birbirimize kenetleneceÄŸiz. Ãœlkemiz, 2017 yÄ±lÄ±nda emin adÄ±mlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸkentte yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde durulan 8 DEAÅž Ã¼yesi, dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±
Marmara BÃ¶lgesinde devam eden elektrik kesintileriyle ilgili bir aÃ§Ä±klama geldi
TÃ¼rkiye'nin tahÄ±l ambarÄ± olarak bilinen Konya OvasÄ±'nda kurak geÃ§en Ã¼retim sezonunun ardÄ±ndan, yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§iftÃ§ileri sevindirdi
8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal ile Ä°ngiltere'nin ilk kadÄ±n BaÅŸbakanÄ± Margaret Thatcher arasÄ±nda 1990 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±