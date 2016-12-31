Adil KullanÄ±m KotasÄ± kalkÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) BaÅŸkanÄ± Dr. Ã–mer Fatih Sayan'Ä±n resmi Twitter hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m ile AKK veya diÄŸer adÄ±yla AKN tarihe karÄ±ÅŸacak.
Adil KullanÄ±m KotasÄ± veya diÄŸer adÄ±yla Adil KullanÄ±m NoktasÄ±, internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r en Ã§ok ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu konuydu. Ä°nternet saÄŸlayacÄ±larÄ± bu konuda belirli Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§alÄ±ÅŸmalar yapsa da kullanÄ±cÄ±larÄ± tatmin etmiyordu. GÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bu geliÅŸme ise yÃ¼z binlerce internet kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ± mutlu edecek.
BTK BaÅŸkanÄ± Dr. Ã–mer Fatih Sayan, Adil KullanÄ±m KotasÄ±'nÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmi Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden duyurdu. Sayan'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rsel ile bu sÃ¼recin nasÄ±l ilerleyeceÄŸi de aÃ§Ä±klandÄ±.
Adil KullanÄ±m KotasÄ± uygulamasÄ± 2018 yÄ±lÄ± sonu ile tamamen kaldÄ±rÄ±lacak. Belirtilen bu tarihe kadar geÃ§ecek olan sÃ¼reÃ§te ise kullanÄ±cÄ±lara bazÄ± esneklikler sunulacak. 1 MayÄ±s 2017 tarihinden itibaren gece 02:00 ile sabah 08:00 arasÄ± saatlerde AKK (AKN) geÃ§erli olmayacak. Yani kullanÄ±cÄ±larÄ±n bu saatler aralÄ±ÄŸÄ±nda yapacaÄŸÄ± internet kullanÄ±mlarÄ± AKK kotasÄ±nÄ± etkilemeyecek.
Adil KullanÄ±m KotasÄ± ne zaman kalkÄ±yor?
Mobil internet kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in de AKN sonrasÄ±nda veri indirme hÄ±zÄ± 128 Kbit/s olarak belirlendi. Sabit internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nda ise AKN hÄ±z sonrasÄ± uygulamasÄ±, kullanÄ±cÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu tarifeye ve pakete uygun olarak belirlenecek. Bu Ã¶nemli bir geliÅŸme zira 100 Mbps internet paketi kullanan ile 25 Mbps pakete sahip olan kullanÄ±cÄ±lar AKN sonrasÄ± aynÄ± hÄ±zlarÄ± kullanmayacak.
Bu Ã§alÄ±ÅŸma mobil aÄŸlar iÃ§in 1 Mart 2017 tarihinden itibaren, sabit geniÅŸbant kullanÄ±mÄ±nda ise 1 MayÄ±s 2017 tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
Adil KullanÄ±m KotasÄ± ise 2018 yÄ±lÄ± sonunda tarihe karÄ±ÅŸacak.
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