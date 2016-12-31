14:51, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

FETÃ– operasyonunda 8 akademisyene tutuklama





Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesindeki 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Alanya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Alanya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinceÂ FETÃ–/PDYÂ Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesinde (ALKÃœ) gÃ¶revli 3'Ã¼ kadÄ±n 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±nÄ±n ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±. ZanlÄ±lardan 8'i Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±, 14'Ã¼ yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konularak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸretim elemanlarÄ±nÄ±n, 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinden sonra Ã¶rgÃ¼t kontrolÃ¼ndeki bankaya para yatÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri, FETÃ–'ye ait yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± ziyaret edip, eÄŸitim verdikleri ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ev toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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