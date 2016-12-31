Suriyeli muhaliflerden ateÅŸkes ihlalleri uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de dÃ¼n gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkese taraf olan silahlÄ± muhalifler, BeÅŸÅŸar Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n ateÅŸkese uymadÄ±klarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Muhalifler, rejim gÃ¼Ã§lerinin garantÃ¶rÃ¼ olan Rusya'yÄ± harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
AteÅŸkese taraf muhalif gruplarÄ±n ortak bildirisinde, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nda, hiÃ§bir toprak parÃ§asÄ±nÄ±n anlaÅŸmanÄ±n kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n hÃ¼kme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Bildiride, bu metnin aynÄ±sÄ±nÄ± Esed rejiminin de imzalamasÄ± beklendiÄŸi halde, Esed rejimin farklÄ± bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Åžam yÃ¶netiminin ve rejim yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n ateÅŸkese raÄŸmen Barada Vadisi ile diÄŸer bÃ¶lgelere varil bombasÄ± ve aÄŸÄ±r silahlarla saldÄ±rmaya devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan bildiride ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Muhalifler anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ktan sonra anlaÅŸmanÄ±n ÅŸartlarÄ±na uymuÅŸ ancak rejim ve Hizbullah anlaÅŸmanÄ±n hiÃ§bir ÅŸartÄ±na uymamÄ±ÅŸ ve saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmiÅŸtir. Rejimin saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmesi anlaÅŸmanÄ±n bittiÄŸine iÅŸaret etmektedir. UluslararasÄ± kamuoyunu rejimin Barada Vadisi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± katliamlarÄ± gÃ¶rmeye ve rejimin garantÃ¶rÃ¼ Rusya'yÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz.
Herhangi bir istisna ihlal yerine geÃ§er. Bizler Suriye topraklarÄ±nÄ±n hiÃ§bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve hiÃ§bir muhalif grubu istisna etmeyecek olan kapsamlÄ± ateÅŸkese uyacaÄŸÄ±z. Sadece imzaladÄ±klarÄ±mÄ±zdan sorumluyuz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir anlaÅŸmaya uymayacaÄŸÄ±z"
"Rusya, Suriye rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durduracaÄŸÄ±na ve ateÅŸkese uyacaÄŸÄ±na dair verdiÄŸi garantÃ¶rlÃ¼k sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutana kadar BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den ateÅŸkesle ilgili alÄ±nacak kararlarda acele etmemesini istiyoruz" ifadesine yer veren muhalifler, TÃ¼rkiye devletine kendilerine ve Suriye halkÄ±na verdiÄŸi destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.
DiÄŸer taraftan, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki AA muhabirinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, rejim muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki noktalara yoÄŸun ÅŸekilde saldÄ±rÄ±yor.
BARADA VADÄ°SÄ° SAKÄ°NLERÄ°NDEN Ã‡AÄžRI
Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Barada Vadisi'ndeki yerel meclis, saÄŸlÄ±k heyeti, sivil savunma ve yardÄ±m dernekleri de ihlallerle ilgili ortak aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.
Rejim ve Hizbullah milislerinin ateÅŸkes yÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸe girdiÄŸinden bu yana bÃ¶lgeye 35 varil bombasÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, birÃ§ok noktadan da kara saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgede kesinlikle Åžam'Ä±n Fethi Cephesi bulunmuyor. TÃ¼m savaÅŸÃ§Ä±lar bÃ¶lgenin Ã§ocuklarÄ±ndan oluÅŸuyor" ifadesine yer verildi.
Barada Vadisi, rejim yanlÄ±sÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±nda bulunuyor. Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 bin Suriyeliyi barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lgenin meskun kÄ±smÄ±, 12 kilometrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde.
EtrafÄ± yÃ¼ksek daÄŸlarla Ã§evrili ve baÅŸkentin ana su kaynaklarÄ±ndan Ayn el-Fica pÄ±narÄ±na ev sahipliÄŸi yapan vadideki 10 kÃ¶y muhaliflerin kontrolÃ¼nde.
Hizbullah ve rejim ordusu, bÃ¶lgedeki su kaynaklarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in Barada Vadisi'ni temmuz ayÄ± sonunda kuÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.
Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki ateÅŸkes mutabakatÄ±, dÃ¼n gece yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. GarantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.
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Maguindanao'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Bangsamoro Ä°slami Ã–zgÃ¼rlÃ¼k SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce sivil evini terk etti
Suriye'deki ateÅŸkese taraf olan muhalif gruplar, rejim gÃ¼Ã§lerinin ihlallerine dikkati Ã§eken bir bildiri yayÄ±mladÄ±. Bildiride, "Muhalifler anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ktan sonra anlaÅŸmanÄ±n ÅŸartlarÄ±na uymuÅŸ ancak rejim ve Hizbullah anlaÅŸmanÄ±n hiÃ§bir ÅŸartÄ±na uymamÄ±ÅŸ ve saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmiÅŸtir" denildi
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