GÃ¼ncelleme: 15:35, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± 500 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ olarak aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Et ve SÃ¼t Kurumunun (ESK) 2017 sonuna kadar sÄ±fÄ±r gÃ¼mrÃ¼k vergisiyle ithal edebileceÄŸi damÄ±zlÄ±k hariÃ§ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ canlÄ± hayvan tarife kontenjanÄ± 500 bin baÅŸ olarak belirlendi. Bakanlar Kurulunun, ESK tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak Ã¼zere CanlÄ± Hayvan Ä°thalatÄ±nda Tarife KontenjanÄ± UygulanmasÄ± HakkÄ±nda KararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re ESK'ya, 2017 sonuna kadar, sÄ±fÄ±r gÃ¼mrÃ¼k vergisiyle ithal edebileceÄŸi damÄ±zlÄ±k hariÃ§ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ canlÄ± hayvanlar iÃ§in 500 bin ithalat tarife kontenjanÄ± tahsis edildi.

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