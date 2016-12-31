15:36, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Filipinler'in gÃ¼neyinde Ã§atÄ±ÅŸmada

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Bangsamoro Ä°slami Ã–zgÃ¼rlÃ¼k SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± (BÄ°Ã–S) arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi bÃ¶lgeden kaÃ§tÄ±.

GMA News'in haberine gÃ¶re, BÄ°Ã–S'Ã¼n Mindanao adasÄ±na baÄŸlÄ± Maguindanao kentinin Datu Salibo kasabasÄ±ndaki askeri mÃ¼frezelere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalar patlak verdi.

Tugay KomutanÄ± Albay Felicisimo Budiongan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gece baÅŸlayan ve sabahÄ±n erken saatlerine kadar devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda can kayÄ±plarÄ±na iliÅŸkin bilgi vermedi.

Budiongan, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zlerce kiÅŸinin civardaki Datu Piang ve Datu Saudi Ampatuan kasabalarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡ok sayÄ±daki savaÅŸÃ§Ä±ya hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin taarruz helikopterleriyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini kaydeden Budiongan, saldÄ±rÄ±larÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§iÅŸlerinden sorumlu baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Tamarin Esmael'in ay baÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Leyte eyaletindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ ÅŸenlikleri esnasÄ±nda meydana gelen patlamada 33 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Filipinler'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri geÃ§en haftalarda alarma geÃ§erek, yeni yÄ±l tatili dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

BÄ°Ã–S'Ã¼n iÃ§iÅŸlerinden sorumlu lideri, "Abu Azam" kod adÄ±yla bilinen Hassan Ä°ndal, ÅŸubat ayÄ±nda Cotabato kentinin Kalanganan kÃ¶yÃ¼nde saklandÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlenen operasyonda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Filipinler'de yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±l sÃ¼ren ve 120 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± hareketin ardÄ±ndan taraflar arasÄ±nda 27 Mart 2014'te MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Mindanaoâ€™ya Ã¶zerklik veren Bangsamoro BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±yla, bÃ¶lgeye kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ getirmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Bangsamoro Temel YasasÄ±'nÄ±n nihai taslaÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l eylÃ¼lde Filipinler Kongresiâ€™ne sunulmuÅŸtu.

KuruculuÄŸunu Umbra Kato'nun yaptÄ±ÄŸÄ± BÄ°Ã–S, 2008 yÄ±lÄ±nda Mindanao'da saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±.

Bangsamoro BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan BÄ°Ã–S, Filipinler hÃ¼kÃ¼meti ile barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Moro Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesi'nden (MÄ°KC) ayrÄ± hareket ediyor ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recini baltalamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.