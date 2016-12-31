Filipinler'in gÃ¼neyinde Ã§atÄ±ÅŸmada

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filipinler'de, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Bangsamoro Ä°slami Ã–zgÃ¼rlÃ¼k SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± (BÄ°Ã–S) arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi bÃ¶lgeden kaÃ§tÄ±.
GMA News'in haberine gÃ¶re, BÄ°Ã–S'Ã¼n Mindanao adasÄ±na baÄŸlÄ± Maguindanao kentinin Datu Salibo kasabasÄ±ndaki askeri mÃ¼frezelere saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalar patlak verdi.
Tugay KomutanÄ± Albay Felicisimo Budiongan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gece baÅŸlayan ve sabahÄ±n erken saatlerine kadar devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda can kayÄ±plarÄ±na iliÅŸkin bilgi vermedi.
Budiongan, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zlerce kiÅŸinin civardaki Datu Piang ve Datu Saudi Ampatuan kasabalarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ã‡ok sayÄ±daki savaÅŸÃ§Ä±ya hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin taarruz helikopterleriyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini kaydeden Budiongan, saldÄ±rÄ±larÄ±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§iÅŸlerinden sorumlu baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Tamarin Esmael'in ay baÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Leyte eyaletindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ ÅŸenlikleri esnasÄ±nda meydana gelen patlamada 33 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Filipinler'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri geÃ§en haftalarda alarma geÃ§erek, yeni yÄ±l tatili dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
BÄ°Ã–S'Ã¼n iÃ§iÅŸlerinden sorumlu lideri, "Abu Azam" kod adÄ±yla bilinen Hassan Ä°ndal, ÅŸubat ayÄ±nda Cotabato kentinin Kalanganan kÃ¶yÃ¼nde saklandÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlenen operasyonda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Filipinler'de yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±l sÃ¼ren ve 120 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± hareketin ardÄ±ndan taraflar arasÄ±nda 27 Mart 2014'te MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Mindanaoâ€™ya Ã¶zerklik veren Bangsamoro BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±yla, bÃ¶lgeye kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ getirmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Bangsamoro Temel YasasÄ±'nÄ±n nihai taslaÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l eylÃ¼lde Filipinler Kongresiâ€™ne sunulmuÅŸtu.
KuruculuÄŸunu Umbra Kato'nun yaptÄ±ÄŸÄ± BÄ°Ã–S, 2008 yÄ±lÄ±nda Mindanao'da saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±.
Bangsamoro BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ±'na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan BÄ°Ã–S, Filipinler hÃ¼kÃ¼meti ile barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Moro Ä°slami KurtuluÅŸ Cephesi'nden (MÄ°KC) ayrÄ± hareket ediyor ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recini baltalamayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
Nijerya'da Boko Haram operasyonlarÄ±nda 40 yabancÄ± yakalandÄ±
Maguindanao'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Bangsamoro Ä°slami Ã–zgÃ¼rlÃ¼k SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce sivil evini terk etti
Suriye'deki ateÅŸkese taraf olan muhalif gruplar, rejim gÃ¼Ã§lerinin ihlallerine dikkati Ã§eken bir bildiri yayÄ±mladÄ±. Bildiride, "Muhalifler anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ktan sonra anlaÅŸmanÄ±n ÅŸartlarÄ±na uymuÅŸ ancak rejim ve Hizbullah anlaÅŸmanÄ±n hiÃ§bir ÅŸartÄ±na uymamÄ±ÅŸ ve saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmiÅŸtir" denildi
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Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kiryakos Amoiridis'in, eÅŸi ile yasak iliÅŸki yaÅŸayan BrezilyalÄ± bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Fransa Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi bu yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi de araÃ§lar kundaklandÄ±. 30 aralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan kundaklama eylemleri bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼.
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Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± internet sitesinde, Suriye'de varÄ±lan ateÅŸkese katÄ±lan gruplarÄ±n listesini yayÄ±nladÄ±
GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, "Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼neyinde dost bir Ã¼lke istiyorsa GÃ¼rcistan'Ä±n kararlarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir" dedi
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Nazarbayev, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye'de barÄ±ÅŸ iÃ§in siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n temelini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi