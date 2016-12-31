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15:57, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
Afrika
15:45, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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Boko Haram Ã¼yesi 40 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Boko Haram Ã¼yesi 40 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Nijerya'da Boko Haram operasyonlarÄ±nda 40 yabancÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda en az 40 yabancÄ± uyruklu Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±.

Nijerya ordu komutanlarÄ±ndan Orgeneral Tukur Buratai, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± Sambisa ormanÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda en az 40 yabancÄ± uyruklu Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu kiÅŸilerle ilgili bilgileri soruÅŸturma tamamlandÄ±ktan sonra aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z." dedi.

Boko Haram'dan geriye kalanlarÄ± temizlemek iÃ§in Sambisa ormanÄ± bÃ¶lgesinin tÃ¼m giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Buratai, "Operasyonlar sonucunda Nijerya'da ordu ile savaÅŸan Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸka Ã¼lkelerden birÃ§ok kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledik." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, lideri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, 17 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lmesine neden oldu. Ã–rgÃ¼t, geÃ§en yÄ±ldan beri eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±rdÄ±.



Ä°lgili Konular nijerya boko haram
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