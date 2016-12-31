15:57, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

BaÅŸbakan Avrupa'ya seslendi: Biraz da siz el atÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kilis'te Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ziyaretindeÂ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye olarak (Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in) 25 milyar dolar harcama yaptÄ±k, helali hoÅŸ olsun. Daha fazlasÄ±nÄ± da yaparÄ±z. AvrupalÄ±lar, diÄŸer Ã¼lkeler sadece sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± sÄ±vazlÄ±yorlar, 'iyi yaptÄ±nÄ±z, teÅŸekkÃ¼r ederiz, Ã§ok iyilikseversiniz', nasihatÄ± bÄ±rakÄ±n da biraz da siz el atÄ±n." dedi.

BaÅŸbakan konuÅŸmasÄ±nda, "DÃ¼nyadaki her 5 mÃ¼lteciden bir tanesi Suriyeli. ElhamdÃ¼lillah TÃ¼rkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan her 5 mÃ¼lteciden 3'Ã¼ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor, bundan da bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyuyoruz. (Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara hitaben) Hem Suriye'de hem TÃ¼rkiye'de insanlarÄ±n canÄ±na kasteden alÃ§aklarÄ±n, terÃ¶ristlerin hepsini yok edeceÄŸiz. Size bunlarÄ± yaÅŸatanlara hesabÄ±nÄ±, dÃ¼nya sessiz olsa da saÄŸÄ±r olsa da soracak olan Ã¼lkenin adÄ± TÃ¼rkiye'dir. Suriye iÃ§in hiÃ§ kimse yoksa biz varÄ±z, TÃ¼rkiye var, TÃ¼rk milleti var, Recep Tayyip ErdoÄŸan var."" dedi.

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