16:13, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Van GÃ¶lÃ¼'nde deprem





VAN'da bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saat 15.21'de merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliÄŸindeki deprem, herhangi bir hasara neden olmadÄ±. Â

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