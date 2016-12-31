16:29, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Elektrik hatlarÄ±na siber saldÄ±rÄ± giriÅŸimi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±nÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da siber sÄ±zma giriÅŸimini tespit ederek engellediÄŸi belirtildi.

BakanlÄ±k yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kuruma yÃ¶nelik 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸiminden sonra baÅŸlayan ve yakÄ±n zamanda artarak dÃ¼zenli hale gelen siber saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK), Telekom, ilgili birimler ve BakanlÄ±k Bilgi Ä°ÅŸlem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran yetkili, "SaldÄ±rÄ±lar genel olarak, internet sitelerini ele geÃ§irerek, sÄ±zmalar saÄŸlama yÃ¶nÃ¼nde. Ã–zellikle elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±mÄ±zÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da sÄ±zma giriÅŸimi tespit edildi ve engellendi. SÄ±zma giriÅŸimleri, TÃ¼rkiyeâ€™nin ulusal elektrik ÅŸebekesinde bÃ¼yÃ¼k bir sabotaj hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¶stergesi" ifadelerini kullandÄ±.

BakanlÄ±k yetkilisi, istihbarat birimlerinden yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iÃ§in de benzer bir saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±labileceÄŸi istihbaratÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tÃ¼m birimlerle koordineli olarak Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Marmara BÃ¶lgesi'nde son gÃ¼nlerde yaÅŸanan kÄ±smi elektrik kesintisiyle siber saldÄ±rÄ±larÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n da araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.