16:32, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

ArabalÄ± feribotta araÃ§lar dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi





TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan Ä°stanbullines'e adlÄ± ÅŸirkete ait arabalÄ± feribotta dÃ¼n akÅŸam korku dolu dakikalar yaÅŸandÄ±.



Seyir halindeyken Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸen feribotta panik yaÅŸandÄ±. Ä°Ã§inde yolcu bulunan bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi.



4 araÃ§ birbirine Ã§arparak hasar aldÄ±. Bu sÄ±rada yolculara can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeÃ§ip, TavÅŸanlÄ±'ya geri dÃ¶ndÃ¼. O anlar bir yolcu tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Geri dÃ¶nen feribot araÃ§larÄ± ters yÃ¶ndeki kapaktan indirirken, yolcularÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da karayoluyla gÃ¶nderildi.Â

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