ArabalÄ± feribotta araÃ§lar dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi

TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan Ä°stanbullines'e adlÄ± ÅŸirkete ait arabalÄ± feribotta dÃ¼n akÅŸam korku dolu dakikalar yaÅŸandÄ±.
Seyir halindeyken Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸen feribotta panik yaÅŸandÄ±. Ä°Ã§inde yolcu bulunan bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi.
4 araÃ§ birbirine Ã§arparak hasar aldÄ±. Bu sÄ±rada yolculara can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Kaptan Eskihisar'a gitmekten vazgeÃ§ip, TavÅŸanlÄ±'ya geri dÃ¶ndÃ¼. O anlar bir yolcu tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Geri dÃ¶nen feribot araÃ§larÄ± ters yÃ¶ndeki kapaktan indirirken, yolcularÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da karayoluyla gÃ¶nderildi.Â
AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi
Otoyol ve boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle otoyolda otomobil iÃ§in en yakÄ±n mesafe Ã¼cretinin 2,25 lira, en uzak mesafe Ã¼cretinin 20 lira, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin ise 7 lira olarak belirlendiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek
BaÅŸkent'te yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar parklarda zaman geÃ§irdi
TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi
Elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±nÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da sÄ±zma giriÅŸimi tespit edildi ve engellendi
VAN'da bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
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Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesindeki 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±
Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi
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TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 580 toplantÄ± sayÄ±sÄ± ile CHP aldÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi merkez ve Ã§evre ilÃ§elerde 832 araÃ§ ve 3 bin personelle karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor