16:35, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Ankara'da vatandaÅŸlar parklara akÄ±n etti





BaÅŸkent'te yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar parklarda zaman geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayanÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, bugÃ¼n de etkisini artÄ±rarak devam etti.Â Beyaza bÃ¼rÃ¼nenÂ Ankara'nÄ±n gÃ¼zel manzaralarÄ±nÄ± fotoÄŸraflayan vatandaÅŸlar, Seymenler ParkÄ±, KurtuluÅŸ ParkÄ± ve KuÄŸulu Park baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸehrin birÃ§ok noktasÄ±ndaki alanÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparak ve kartopu oynayarak vakit geÃ§irdi. Ã–te yandan, gÃ¼n boyu yaÄŸan karÄ±n trafiÄŸi olumsuz etkilememesi iÃ§in ana arterlerde BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri kar kÃ¼rÃ¼me ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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