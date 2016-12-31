16:38, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Ä°stanbul'da yoÄŸun yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶nlemleri





Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Bilgi Teknolojileri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Taksim MeydanÄ±'na konuÅŸlandÄ±rdÄ±klarÄ± mobil tÄ±rla yÄ±lbaÅŸÄ±nda olasÄ± suÃ§ olaylarÄ±na anÄ±nda mÃ¼dahalede bulunacak. Polis ekipleri, Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni yaklaÅŸÄ±k 200 kamerayla kontrol edecek. Ã–te yandan Gezi ParkÄ± ve Taksim Cumhuriyet AnÄ±tÄ± da bariyerle Ã§evrildi.

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