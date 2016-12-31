Güncelleme: 17:00, 31 Aralık 2016 Cumartesi

2016 nasıl geçti, 2017 yılından neler bekleniyor?

Yaşar Süngü

Terör, savaş ve bunun doğurduğu mülteci sorunu gibi yaşanan tatsız gelişmeler hem günlük hayatlarımızı hem de piyasaları hayli yorgun duruma düşürdü.



Olayların da etkisiyle, küresel ve yerel piyasalar yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Türkiye’de piyasalar 2016 yılına olumlu bir atmosfer hâkimiyetinde başlamıştı.

Ancak daha sonra, 1 Kasım 2015’teki seçimlerden zaferle ayrılan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevini Binali Yıldırım’a devretmesi, piyasalarda sürpriz bir karar olarak algılandı.

Binali Yıldırım’ın kabinesini kurması ile durulan ve yeniden güven ortamı içerisinde hareket etmeye başlayan piyasalar, 23 Haziran’da ise İngiltere halkının anketler tarafından da öngörülemeyen AB’den ayrılma kararı ile sarsıldı.



Küresel anlamdaki belirsizlik ortamının etkisi ile bizim gibi Gelişmekte Olan Piyasalardan fon çıkışları görülürken altın tipi emtialar ile Gelişmiş Ülke tahvilleri yeniden yatırımcının sığındığı güvenli limanlar olarak belirdi.

15 Temmuz’da ise ülkemiz maalesef darbe girişi ile sınandı ve arkasından S&P ile Moody’s’ den gelen kredi notu düşürme kararları Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülkeler statüsünden aşağı düşürdü.



Yurtiçindeki şok henüz atlatılmamışken, küresel ticarete ve FED’in güvercin politikalarına karşı sert söylemleri ile ön plana çıkan ünlü iş adamı Donald J. Trump’ın 8 Kasım’da ABD’nin yeni başkanı seçilmesi tüm piyasaları yerinden oynattı.



Trump’ ın genişlemeci mali politikalarının enflasyonist ortama neden olacağı, bu durumun da FED’ i faiz artırımına sürükleyeceği endişeleri Gelişmekte Olan Piyasaları yılın sonlarına doğru hayli kötü etkiledi.

Yurtiçindeki terör olayları ve jeopolitik gelişmelerin de etkileriyle ülkemiz negatif ayrışmak zorunda kaldı.

Bu kargaşa içerisinde, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin düşen petrol fiyatlarına karşı 8 yılın ardından üretimde kısıntıya gitme kararı önemliydi.



Yılın son günlerinde ise, son yılların önemli piyasa yapıcıları Merkez Bankaları damga vurdu.

Avrupa Merkez Bankası ECB’nin parasal teşvik programını 2017 yılının sonuna kadar uzatması, 1 yılın ardından FED’in 25bp faiz artımına gitmesi ve TCMB’nin sadeleşme adımları, piyasaların yakından izlediği kararlardı.



Türkiye’ye olumlu bir hikaye lazım

2016’yı kısaca hatırladıktan sonra gelelim 2017 yılına.



Türkiye’de 2017 yılında referandum süreci ve süren jeopolitik riskler piyasalarda hareketliliği artırıyor.

Mart ayında başlaması beklenen Başkanlık referandum süreci ön plana çıkacak.

Hükümetin mali ve TCMB’nin parasal politikalarının ekonomik canlanmaya katkılarının izleneceği yıl içerisinde, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları da merakla bekleniyor.



İlk değerlendirme ise, Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke konumunda tutan tek büyük derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings’ten 20 Ocak’ta gelecek.



Ekonomik Koordinasyon Kurulunun aldığı ekonomik önlem paketinin uygulanabilirliği ve reel sektöre katkısı yakından takip edilecek.



2016 yılında en çok değer kaybeden para birimi TL olmasından kaynaklı, olumlu bir hikayede en çok talep gören ürün olarak da ön plana çıkabilir.



Yani iç piyasada negatif haber akışı söz konusu olmaz ise TL varlıklarında bir düzeltme ve yükseliş hareketi görme olasılığımız var. Dolayısıyla negatif hikayelerin yanında TCMB’nin faiz duruşu ve iç siyasi gelişmeler yine TL’nin yönü açısından belirleyici olacaktır.

2017’de gözler FED’de, Brexit’te ve seçimlerde olacak

Her yeni yıl bizlere yeni umutları beraberinde getirir.

2016 yılı piyasalar açısından pek iç açıcı geçmese de, 2017 yılı yine sonuçlarının olumlu hava oluşturmasını umduğumuz yoğun bir gündeme sahne olacak gibi duruyor.

2016 yılının ardından siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yeniden etkili olması piyasalardaki yaygın beklenti olarak durmakta.



İlk olarak, 20 Ocak’ta Trump’ın Başkanlık görevine gelmesi tüm ülkeler açısından çok kritik bir tarih olarak ön plana çıkacak.

Trump’ın şu andan öngörülmesi zor siyasi ve ekonomik uygulamaları bizim gibi Gelişmekte Olan Ülkeler için potansiyel tehdit görünümünde.

Bunun yanı sıra, 3 faiz artırımına gitmeyi hedefleyen FED’in politikaları da yakından izlenecek.

Diğer majör Merkez Bankaları ECB, BOE ve BOJ’un kararları da önemli piyasa hareketlerinden olmaya devam edecektir.



AB’den ayrılmayı kafasına koymuş İngiltere’deki süreç ile Başbakan Renzi’nin istifası ile çalkalanan İtalya’daki gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkileri yıl içerisinde takip edilecek.

Gözler bir yandan da milliyetçilik akımının kuvvetlendiği Kıta Avrupası’ndaki Almanya ve Fransa’daki genel seçimlerde olacak.



Üretimi kısma konusunda hayli yolu arkasında bırakan petrol üreticilerinin arz politikaları da özellikle petrol piyasaları üzerinde etkili olacaktır.

2017 yılında da 2016 yılında olduğu gibi piyasaların odağında merkez bankalarının izleyecekleri para politikalarının ön planda olacağını söylemek mümkün.



Öte yandan, piyasalar ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi taraftaki gelişmeleri de mercek altına alıyor olacak.

2016 yılında Brexit, İtalya referandumu, ABD genel seçimleri gibi gelişmelere şahit olunurken yeni yılda Fransa ve Almanya’daki genel seçimlerin yanında Euro Bölgesi’nin bütünlüğünü koruyup koruyamayacağı da ön planda olacak gelişmeler arasında yer alıyor.



Brexit’in resmen gerçekleşme sürecinin yanı sıra, Euro Bölgesi’nin geleceğine dair gelişmeler de ön planda olacak.

İngiltere’nin ardından İtalya’da da birlikten çıkış çanlarının çalması birliğin dağılabileceğine yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor.



Dolayısıyla 2017 yılında Brexit’in domino etkisi yaratıp yaratmayacağı takip edilecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor.



2017 yılı içerisinde dışarıda Şubat ayında Almanya ve Nisan ayında Fransa genel seçimleri takip edilecekken iç tarafta referandum süreci takip ediliyor olacak.



2017 yılı 25 Mayıs’ta Avusturya’nın Viyana kentinde yapılacak 172.OPEC toplantısı petrol piyasasının odağında olacak.