17:13, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

AkÃ§akale sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi





AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale Ä°lÃ§esi'nde, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 2 Ã§uval iÃ§erisinde 16 kilo TNT ve Ã§ok sayÄ±da patlayÄ±cÄ± malzemesi ele geÃ§irildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž'Ä±n TÃ¼rkiye'de sansasyonel eylemlerde kullanÄ±lmak Ã¼zere Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda patlayÄ±cÄ± gÃ¶nderdiÄŸi istihbaratÄ±nÄ± aldÄ±. Bunun Ã¼zerine sÄ±nÄ±r hattÄ±nda inceleme yapan ekipler, BÃ¼yÃ¼k Naneli Mahallesi'nde Ã§uvallar iÃ§inde 16 kilogram toz TNT, yaklaÅŸÄ±k 300 metre infilaklÄ± fitil, 36 elektrikli kapsÃ¼l, 6 intihar yeleÄŸi butonu ve 5 el bombasÄ± fÃ¼nyesi buldu. Ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ±, incelenmek Ã¼zere Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

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