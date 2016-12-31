17:31, 31 Aralık 2016 Cumartesi

Ateşkes sonrası Tahran'da kritik buluşma





Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Rusya öncülüğünde Suriye’de ateşkesin yürürlüğe konulmasının ardından temaslarda bulunmak için İran’a gitti. Muallim’e Tahran ziyaretinde, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk da eşlik ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le bir araya gelen Muallim, Suriye’de ateşkesin sağlanmasının ardından gelinen son duruma ilişkin İranlı mevkidaşıyla istişarelerde bulundu.



İran basının aktardığına göre, görüşmede, “ terörle mücadelede ortak işbirliği sürecinde gelinen son vaziyet, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yapılması gereken ortak girişimler, Suriye devleti ile muhalifler arasında planlanan siyasi görüşmeler, Halep kentinin hükümetin eline geçmesinin ardından silahlı grupların yeniden toparlanmasını önleyecek adımların nasıl atılacağı” başlıca konular olarak ele alındı.



İran Milli Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelecek olan Muallim’in, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle de görüşmesi bekleniyor.

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