17:37, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

DiyarbakÄ±r'da raylÄ± sistem hattÄ± sevinci

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±rlÄ±larÄ± sevindirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±.

DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ulaÅŸÄ±m ana planÄ± kapsamÄ±nda Belediye, kentte 14 kilometre uzunluÄŸundaki raylÄ± sistemi hayata geÃ§iriyor.

RaylÄ± sistemle DiyarbakÄ±r'Ä±n trafiÄŸinde Ã¶nemli bir rahatlama oluÅŸturmasÄ± hedefleniyor. 18 duraktan oluÅŸacak raylÄ± sistem Sur ilÃ§esi DaÄŸkapÄ±'dan baÅŸlayarak, KayapÄ±nar ilÃ§esindeki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde sona erecek. AynÄ± anda 30 vagonun Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± raylÄ± sistemde, 3 vagon ise acil durumlar iÃ§in hazÄ±r bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi iÃ§in raylarÄ±n Ã§evresine Ã¶zel izolasyon yapÄ±lacak.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Cumali Atilla, raylÄ± sistemin kentin trafiÄŸini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de rahatlatacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

RaylÄ± sistemin iki etaplÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, birinci etabÄ±n 14 kilometre uzunluÄŸunda olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Atilla, DaÄŸkapÄ±'dan baÅŸlayarak, EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Atilla, ikinci etabÄ±n Diclekent KavÅŸaÄŸÄ±'ndan, 500 Evler istikametine kadar gideceÄŸini bildirerek, "Yine ulaÅŸÄ±m ana planÄ± kapsamÄ±nda, kent merkezindeki otopark, trafik sorunu gibi uzun vadeli projeler iÃ§eriyor. RaylÄ± sistem, kentin trafik sorununu da Ã¶nemli oranda rahatlatacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DiyarbakÄ±r ulaÅŸÄ±m ana planÄ± projesi kapsamÄ±nda YeniÅŸehir ilÃ§esi Ekinciler Caddesi'nin araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bu caddede sadece raylÄ± sistemin olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Atilla, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Yine ulaÅŸÄ±m ana planÄ± kapsamÄ±nda Ekinciler Caddesi'ni yayalaÅŸtÄ±rma projemiz var. Ekinciler Caddesi'nden sadece tramvay geÃ§ecek. Ekinciler Caddesi'ndeki bÃ¶lgeyi araÃ§ trafiÄŸinden arÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z. Bunu yaparken de diÄŸer alternatif yollar Ã¼zerinde durduk. Projeye gÃ¶re, alternatif yol gÃ¼zergahlarÄ± tek yÃ¶nlÃ¼ olacak ÅŸekilde planlandÄ±."

VATANDAÅžLAR MEMNUN

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri olarak raylÄ± sistem hattÄ± yapÄ±lmasÄ±na Ã§ok sevindiklerini aktaran Dicle Ãœniversitesi (DÃœ) KÃ¼ltÃ¼r MutfaÄŸÄ± Konsey BaÅŸkanÄ± MiraÃ§ Can Ergenekon, kentin uzun zamanlardÄ±r hizmete muhtaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BugÃ¼n gÃ¼zel bir haber aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ergenekon, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"2017'nin ilk gÃ¼zel haberi olsun. BunlarÄ±n devamÄ± gelecek inÅŸallah. BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan projenin kabul edildiÄŸini Ã¶ÄŸrendik. DiyarbakÄ±r iÃ§in gurur verici bir ÅŸey. RaylÄ± sistem bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z en bÃ¼yÃ¼k projeydi. RaylÄ± sistem gelirse kim bilir neler neler gelecek. Bu da 2017 hediyesi olsun DiyarbakÄ±rÄ±mÄ±za. Kentimizde hizmet eksikliÄŸi vardÄ±. Belediye baÅŸkanÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. DiyarbakÄ±r tertemiz oldu. En Ã§ok memnun olacaklar arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler yer alÄ±yor. En bÃ¼yÃ¼k etkisi bize olacak. Ã–ÄŸrenciler bÃ¼yÃ¼k eziyet Ã§ekiyor ulaÅŸÄ±mda. Ã–ÄŸrenciler ve DiyarbakÄ±r genÃ§liÄŸi olarak belediye baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z."

Projenin kabul edilmesinin DiyarbakÄ±r iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu kaydeden vatandaÅŸlardan Mesut Ã–zcan da "UlaÅŸÄ±m metrosuyla tramvayÄ±yla olmalÄ±. Kim DiyarbakÄ±r'a bir iyilik yaparsa ve yatÄ±rÄ±m yaparsa Allah ondan razÄ± olsun. Ä°nÅŸallah daha gÃ¼zel ÅŸeyler olacak. DiÄŸer ÅŸehirlerde olduÄŸu gibi buralarda da hizmet olursa iyi olur. DiyarbakÄ±r'da bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸiyor. Bunun farkÄ±ndayÄ±z." dedi.

VatandaÅŸlardan BÃ¼lent Ä°lkar ise kentte trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan dolayÄ± raylÄ± sistemin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ olduÄŸunu bildirdi.

RaylÄ± sistemin biran Ã¶nce faaliyete geÃ§mesini istediklerini aktaran Ä°lkar, vatandaÅŸlar iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir hizmet olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lkar, "DolmuÅŸlar, minibÃ¼sler dolu bir ÅŸekilde hizmet veriyor. TerÃ¶rden dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in insanlar iÃ§ine kapanmÄ±ÅŸ. BirÃ§ok ÅŸeyi dile getiremiyorlar. HalkÄ±mÄ±z bÃ¶yle gÃ¼zel projelere olumlu tepki verecektir." diye konuÅŸtu.