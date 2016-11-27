Ä°stanbullular dikkat! SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 8 ilÃ§e kararacak..

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AYEDAÅž, "PlanlÄ± BakÄ±m ve Ä°yileÅŸtirme Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± KapsamÄ±"nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak yerleri ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:
* AtaÅŸehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle AtaÅŸehir FerhatpaÅŸa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/SokaklarÄ±
* Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/SokaklarÄ±na 13:00 - 16:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Ã‡engeldere Mahallesi KÃ¼lliye - YeÅŸilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/SokaklarÄ±na 14:00 - 17:00 saatleri arasÄ±nda tesis Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Fatih Mahallesi Ã‡elenk - MeÅŸe - GÃ¼ndoÄŸdu- Atlas - Åžehzade - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecekr.
* Ã‡ekmekÃ¶y : 11:00 - 14:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - SÃ¼leymaniye -Enes - Berat - ÃœskÃ¼dar - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.
* Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasÄ±nda Scada AltyapÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Ã‡amlÄ±k Mahallesi Leylak - Sokak/SokaklarÄ±na 10:00 - 18:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle BallÄ±ca Mahallesi Okul - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.
* Åžile : 09:00 - 18:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle AÄŸva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Ã–zÃ§iÃ§ek - Yakuplu - RÄ±htÄ±m - HatÄ±ra - Korkut Bey - GÃ¼lnaz - SaÄŸlÄ±k - Ã–ÄŸretmenler - GÃ¼zelyalÄ± - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz Gelincik - KarakÃ¶y - Soydan - Sarraf - Park - Kara AÄŸaÃ§ - Ahmet Yesevi - Åžile - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.
* Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasÄ±nda Scada AltyapÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle OrhanlÄ± Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - Ä°rfan - Demokrasi - Ã‡ayÄ±rlar - GÃ¶lbaÅŸÄ± - Fettah BaÅŸaran - Adnan Menderes - BarÄ±nak - AyazpÄ±nar - Ãœnver - SeÃ§kin - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.
* Ãœmraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle YukarÄ± Dudullu Mahallesi GÃ¶ztepe - Feza- AlemdaÄŸ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.
* ÃœskÃ¼dar: 09:00 - 12:00 saatleri arasÄ±nda Scada AltyapÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle KÄ±sÄ±klÄ± Mahallesi SarÄ±gazi - Sokak/SokaklarÄ±na Bulgurlu Mahallesi ToygarÃ§eÅŸme - BÃ¼lbÃ¼l - Etiler - Tutkun - GÃ¼rpÄ±nar - BaÄŸcÄ±lar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/SokaklarÄ±na 09:30 - 15:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi SaÄŸlam - KÄ±sacÄ±k - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.
ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi
Otoyol ve boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle otoyolda otomobil iÃ§in en yakÄ±n mesafe Ã¼cretinin 2,25 lira, en uzak mesafe Ã¼cretinin 20 lira, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin ise 7 lira olarak belirlendiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek
BaÅŸkent'te yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar parklarda zaman geÃ§irdi
TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi
Elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±nÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da sÄ±zma giriÅŸimi tespit edildi ve engellendi
VAN'da bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Avrupa Ã¼lkelerine, "NasihatÄ± bÄ±rakÄ±n da biraz da siz el atÄ±n" diye seslendi
CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± 500 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ olarak aÃ§Ä±klandÄ±
Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesindeki 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±
Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi
Ä°nternet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r dert yandÄ±ÄŸÄ± Adil KullanÄ±m KotasÄ± kalkÄ±yor
Siverek ilÃ§esinde elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan bir grup iÅŸÃ§i eylem yaptÄ±