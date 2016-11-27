17:51, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Ä°stanbullular dikkat! SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 8 ilÃ§e kararacak..





Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AYEDAÅž, "PlanlÄ± BakÄ±m ve Ä°yileÅŸtirme Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± KapsamÄ±"nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak yerleri ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: * AtaÅŸehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle AtaÅŸehir FerhatpaÅŸa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - MareÅŸal Fevzi Ã‡akmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/SokaklarÄ± * Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/SokaklarÄ±na 13:00 - 16:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Ã‡engeldere Mahallesi KÃ¼lliye - YeÅŸilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/SokaklarÄ±na 14:00 - 17:00 saatleri arasÄ±nda tesis Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle Fatih Mahallesi Ã‡elenk - MeÅŸe - GÃ¼ndoÄŸdu- Atlas - Åžehzade - sokak/sokaklarÄ±na enerji verilemeyecekr. * Ã‡ekmekÃ¶y : 11:00 - 14:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - SÃ¼leymaniye -Enes - Berat - ÃœskÃ¼dar - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek. * Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasÄ±nda Scada AltyapÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Ã‡amlÄ±k Mahallesi Leylak - Sokak/SokaklarÄ±na 10:00 - 18:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle BallÄ±ca Mahallesi Okul - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek. * Åžile : 09:00 - 18:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle AÄŸva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Ã–zÃ§iÃ§ek - Yakuplu - RÄ±htÄ±m - HatÄ±ra - Korkut Bey - GÃ¼lnaz - SaÄŸlÄ±k - Ã–ÄŸretmenler - GÃ¼zelyalÄ± - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz Gelincik - KarakÃ¶y - Soydan - Sarraf - Park - Kara AÄŸaÃ§ - Ahmet Yesevi - Åžile - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek. * Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasÄ±nda Scada AltyapÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle OrhanlÄ± Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - Ä°rfan - Demokrasi - Ã‡ayÄ±rlar - GÃ¶lbaÅŸÄ± - Fettah BaÅŸaran - Adnan Menderes - BarÄ±nak - AyazpÄ±nar - Ãœnver - SeÃ§kin - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek. * Ãœmraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle YukarÄ± Dudullu Mahallesi GÃ¶ztepe - Feza- AlemdaÄŸ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek. * ÃœskÃ¼dar: 09:00 - 12:00 saatleri arasÄ±nda Scada AltyapÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle KÄ±sÄ±klÄ± Mahallesi SarÄ±gazi - Sokak/SokaklarÄ±na Bulgurlu Mahallesi ToygarÃ§eÅŸme - BÃ¼lbÃ¼l - Etiler - Tutkun - GÃ¼rpÄ±nar - BaÄŸcÄ±lar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/SokaklarÄ±na 09:30 - 15:00 saatleri arasÄ±nda Tesis Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi SaÄŸlam - KÄ±sacÄ±k - Sokak/SokaklarÄ±na enerji verilemeyecek.

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