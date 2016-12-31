17:55, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda yeni yÄ±l uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi tarafÄ±ndan kent merkezi ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kent merkezi, Cizre, Silopi ve Ä°dil ilÃ§elerinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin vatandaÅŸlarÄ±n temel hak ve hÃ¼rriyetlerini, kamu dÃ¼zeninin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik il merkezinde 22.00 ile 05.00, Cizre, Silopi ve Ä°dil ilÃ§elerinde de 23.00 ile 02.30 saatleri arasÄ±nda devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n yÄ±lbaÅŸÄ± mÃ¼nasebetiyle il merkezinde 01.00 ile 05.00, Cizre, Silopi ve Ä°dil ilÃ§elerinde de 01.00 ile 02.30 olarak bir gÃ¼n sÃ¼reyle deÄŸiÅŸtirildiÄŸi bildirildi.