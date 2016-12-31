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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:58, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
GÃ¼ncel
17:55, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda yeni yÄ±l uygulamasÄ±
ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda yeni yÄ±l uygulamasÄ±

ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi tarafÄ±ndan kent merkezi ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kent merkezi, Cizre, Silopi ve Ä°dil ilÃ§elerinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin vatandaÅŸlarÄ±n temel hak ve hÃ¼rriyetlerini, kamu dÃ¼zeninin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik il merkezinde 22.00 ile 05.00, Cizre, Silopi ve Ä°dil ilÃ§elerinde de 23.00 ile 02.30 saatleri arasÄ±nda devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n yÄ±lbaÅŸÄ± mÃ¼nasebetiyle il merkezinde 01.00 ile 05.00, Cizre, Silopi ve Ä°dil ilÃ§elerinde de 01.00 ile 02.30 olarak bir gÃ¼n sÃ¼reyle deÄŸiÅŸtirildiÄŸi bildirildi.



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YasaÄŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sur'da halka ekmek daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Derik'te sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±
Derik'te sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±

Sur'da yeniden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Sur'da yeniden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Sur'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Sur'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mardin'de bir ilÃ§ede daha sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Mardin'de bir ilÃ§ede daha sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Nusaybin'de 13 gÃ¼n sÃ¼ren yasak kalktÄ±
Nusaybin'de 13 gÃ¼n sÃ¼ren yasak kalktÄ±

Cizre'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

ArÄ±cak ilÃ§esindeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
ArÄ±cak ilÃ§esindeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

ElazÄ±ÄŸ ve DiyarbakÄ±r'da birer ilÃ§ede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
ElazÄ±ÄŸ ve DiyarbakÄ±r'da birer ilÃ§ede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Silvan'da 3 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Silvan'da 3 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r ve Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
DiyarbakÄ±r ve Mardin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Silopi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
Silopi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi

Bismil'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Bismil'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Sur ve Silvan ilÃ§elerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Sur ve Silvan ilÃ§elerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Silvan ve Lice'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±
Silvan ve Lice'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kalktÄ±

Lice ve Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Lice ve Silvan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± gece sÃ¼recek
DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± gece sÃ¼recek

Hizan'da da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
Hizan'da da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±






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