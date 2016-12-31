'Pembe taksiler' Ürdün'de yollarda

Ürdün'de yaşayan üç çocuk annesi Nisrin Akoubeh, yoğun trafiğe çıkmadan önce otomobilinin yağını ve suyunu kontrol ediyor. Üç çocuk annesi Akoubeh, çalıştığı takside günde 10 saat mesai yapıyor. Bu, Ürdün'de ender rastlanan bir meslek.
Kadınların uzun süredir normal otomobiller kullandıklarını söyleyen Akoubeh, "Neden taksi de kullanamasınlar?" diye soruyor.
Akoubeh, Ürdün'de taksi sürücülüğünü kadınlar için de kabul edilebilir bir meslek haline getirmek isteyen bir grup kadın arasında. 31 yaşındaki eski hemşire ve dul olan Akoubeh, kadınların kullandığı 10 "pembe taksi”den birinde çalışıyor.
Müşterilerinin çoğu gece mesaisi yapan hemşireler, üniversite öğrencileri ve çocuklarını okula getirip götüren anneler.
Pembe bir gömlek ve mavi bir kravat takan kadın sürücüler aynı zamanda, ülkeye gelen Suudi kadınlara da hizmet veriyor.
19 yaşındaki öğrenci Ghena el Asmar da taksi hizmetinden yararlananlar arasında. Genç kız, sadece kadınların kullandığı taksilerde kendini daha güvende hissettiğini söylüyor.
El Asmar, "Akşam üniversitede dersler bitince ya da gece evden çıkmak zorunda kaldığımda, bu taksileri kullanmayı tercih ediyorum çünkü o zaman bir kadın başka bir kadını bir yerden almış oluyor. Bir kadının bir taksi şoförü olarak çalışması utanılacak bir şey değil. Bu da diğer her meslek gibi bir meslek ve sadece erkeklerle sınırlı olmamalı” diyor.
Ürdün'de yaklaşık 500 bin kadının ehliyeti var. Ürdün Ulusal Trafik Bürosu'na göre bu, ülkedeki toplam sürücü sayısının yüzde 20'si.
Öte yandan "pembe taksi” uygulamasını başlatan Eyd Ebu El Hac ise kadınları otomobil sürmeye teşvik etmenin topluma bir hizmet olduğunu söylüyor.
"Pembe taksi” hizmeti Arap dünyasında anneler günü olarak kutlanan 21 Mart'ta uygulama konmuş.
Eid Ebu El Hac, şu anda 'pembe taksi'lerde çalışan 30-45 yaşları arasında 10 kadın sürücünün olduğunu kaydediyor.
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