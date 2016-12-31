GÃ¼ncelleme: 23:06, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Afrika'nÄ±n Avrupa'ya aÃ§Ä±lan penceresi: HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cebeli TarÄ±k BoÄŸazÄ±'nÄ±n esintisinin hissedildiÄŸi bÃ¶lgede, doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle bÃ¼yÃ¼leyenÂ HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±, her gÃ¼n yÃ¼zlerce ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlÄ±yor. Ä°spanya'ya sadece 14 kilometrelik mesafede yer alan Fas'Ä±n Avrupa'ya en yakÄ±n kenti Tanca'daki HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ± adeta Afrika'nÄ±n Avrupa'ya aÃ§Ä±lan bir penceresi vazifesi gÃ¶rÃ¼yor.Â

Yerin yaklaÅŸÄ±k 30 metre altÄ±nda yer alan heykeller, taÅŸ ve seramik aletler gibi keÅŸfedilmiÅŸ eserleri de barÄ±ndÄ±ran HerkÃ¼l, aynÄ± zamanda Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸarasÄ± olma Ã¶zelliÄŸi de taÅŸÄ±yor.

YUNAN MÄ°TOLOJÄ°SÄ°NE DAYANAN GEÃ‡MÄ°Åž

DuvarlarÄ±ndaki eski Yunan mitolojisine ait figÃ¼rlerle ziyaretÃ§ilerine geÃ§miÅŸten hikayeler fÄ±sÄ±ldayan maÄŸara, insanlarÄ± binlerce yÄ±llÄ±k bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor. Afrika ile Avrupa kÄ±talarÄ±nÄ±n oluÅŸumuna dair anlatÄ±lan mitolojik hikayeler, doÄŸa harikasÄ± maÄŸaraya olan ilgiyi daha da artÄ±rÄ±yor.

SÃ¶z konusu hikayelerden birinde maÄŸaranÄ±n Afrika kÄ±tasÄ± haritasÄ±nÄ± andÄ±ran kapÄ±sÄ±nÄ±n, Yunan mitolojisinin en Ã¼nlÃ¼ kahramanlarÄ±ndan HerkÃ¼l'Ã¼n darbesiyle aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Hikayeye gÃ¶re, maÄŸarada hapsedilen HerkÃ¼l, Ã§Ä±kmak iÃ§in duvara vuruyor ve orada bir delik aÃ§Ä±lÄ±yor, Afrika ve Avrupa kÄ±talarÄ± da bu darbenin etkisiyle meydana geliyor.

NeptÃ¼n'Ã¼n oÄŸlu Atlas'Ä±n Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ±n altÄ±n elma yetiÅŸen bir bahÃ§ede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bu bahÃ§eyi bir canavarÄ±n koruduÄŸundan sÃ¶z edilen bir baÅŸka hikayede ise HerkÃ¼l'Ã¼n savaÅŸarak canavarÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, bu sÄ±rada vurduÄŸu bir darbeyle daÄŸÄ±n ikiye yarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶ylece Akdeniz'in mavi sularÄ±nÄ±n Atlas Okyanusu'nun yeÅŸil sularÄ±yla buluÅŸmasÄ± sonucu Avrupa ve Afrika kÄ±talarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸundan bahsediliyor.

SÄ°YASÄ°LERÄ°N VE SANATÃ‡ILARIN DA Ä°LGÄ° ODAÄžI

MaÄŸarada turistlere rehberlik eden Ahmed el-HaÅŸti, HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±'na siyasiler ve sanatÃ§Ä±larÄ±n da yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸini anlattÄ±. HaÅŸti, maÄŸaranÄ±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz, eski Ä°spanya BaÅŸbakanÄ± Jose Luis Rodriguez Zapatero ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Miguel Angel Moratinos ile ABD'li yazar Paul Bowles gibi pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ isim tarafÄ±ndan ziyaret edildiÄŸini sÃ¶yledi.

HaÅŸti, "Selman bin Abdulaziz, Kral olana kadar neredeyse yÄ±lda iki veya Ã¼Ã§ defa HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±'na yaklaÅŸÄ±k bir kilometre mesafede bulunan evinde tatil yapmaya gelirdi." dedi.Â