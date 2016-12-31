GÃ¼ncelleme: 00:06, 01 Ocak 2017 Pazar

Dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸu, yaÅŸam kalitesini etkiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸunu birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan hafife alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ Psikolog SÃ¼reyya KitapÃ§Ä±oÄŸlu, sorunun yaÅŸam kalitesini Ã¶nemli oranda olumsuz etkilediÄŸine vurgu yaptÄ±.Â



Tedavide Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸmaya ve desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "Tedavide, yaÅŸam kalitesinin ve benlik saygÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, eÄŸitim hayatÄ±nda ve sosyal iliÅŸkilerde iyileÅŸme ve varsa yÄ±kÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ± amaÃ§lanÄ±r. Dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸunun Ã¶zellikleri nedeniyle Ã§ocuklar iÃ§in doktor, aile ve Ã¶ÄŸretmen iletiÅŸimi oldukÃ§a Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Bu iletiÅŸimin niteliÄŸi ne kadar iyi olursa tedavi sÃ¼reci de o kadar olumlu olacaktÄ±r. Ä°laÃ§ tedavilerine ek olarak eÄŸitim programlarÄ± ve destek, tedavi sÃ¼recinde en verimli yollardan biri olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir" dedi.

HEM Ä°LAÃ‡ HEM DE DESTEK TEDAVÄ°SÄ° GEREKÄ°YOR

KitapÃ§Ä±oÄŸlu, ilaÃ§ tedavisi uygulanan Ã§ocuklarda sÄ±klÄ±kla ailelerin bazÄ± endiÅŸeler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ä°lacÄ±n zeka artÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama hareketliliÄŸi azaltma, dikkat sÃ¼resini artÄ±rma, dÃ¼rtÃ¼ kontrolÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olma ve saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± azaltma amacÄ± ile kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan KitapÃ§Ä±oÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"AyrÄ±ca ilaÃ§lar doÄŸru davranÄ±ÅŸÄ± Ã¶ÄŸretemez ve yeni beceriler kazandÄ±ramaz. Bu gibi nitelikler bir uzman ve aile desteÄŸi eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilir. Bu eksende Ã§evre Ã§ok Ã¶nemli bir yerde durmaktadÄ±r. Dikkat eksikliÄŸi ve hiperaktivite bozukluÄŸu olan Ã§ocuklarÄ±n olumsuz Ã§evresel koÅŸullarda yetiÅŸmesi davranÄ±m bozukluÄŸu riskini artÄ±rmaktadÄ±r. Her tÃ¼r tedavide olduÄŸu gibi ilaÃ§ tedavisi sÃ¼recinde bazÄ± yan etkiler gÃ¶zlenebilir ancak tedavi sÃ¼reci boyunca dÃ¼zenli takip, doktorunuzla iletiÅŸim ve iÅŸ birliÄŸiyle bu riskler en aza indirilir."

AÄ°LENÄ°N PSÄ°KOEÄžÄ°TÄ°MÄ° DE Ã‡OK Ã–NEMLÄ°

SonuÃ§ olarak sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilaÃ§ ve destek tedavisi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§evresel faktÃ¶rlerin dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini de kaydeden KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "AyrÄ±ca bu noktada her psikiyatrik tedavide olduÄŸu gibi hastanÄ±n ve ailenin durumla ilgili psikoeÄŸitimi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã‡ocuÄŸunuzda ya da herhangi bir aile bireyinizde dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z vakit geÃ§irmeden bir uzmana baÅŸvurun" dedi.