Dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸu, yaÅŸam kalitesini etkiliyor

Dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸunu birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan hafife alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ Psikolog SÃ¼reyya KitapÃ§Ä±oÄŸlu, sorunun yaÅŸam kalitesini Ã¶nemli oranda olumsuz etkilediÄŸine vurgu yaptÄ±.Â
Tedavide Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸmaya ve desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "Tedavide, yaÅŸam kalitesinin ve benlik saygÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, eÄŸitim hayatÄ±nda ve sosyal iliÅŸkilerde iyileÅŸme ve varsa yÄ±kÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ± amaÃ§lanÄ±r. Dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸunun Ã¶zellikleri nedeniyle Ã§ocuklar iÃ§in doktor, aile ve Ã¶ÄŸretmen iletiÅŸimi oldukÃ§a Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Bu iletiÅŸimin niteliÄŸi ne kadar iyi olursa tedavi sÃ¼reci de o kadar olumlu olacaktÄ±r. Ä°laÃ§ tedavilerine ek olarak eÄŸitim programlarÄ± ve destek, tedavi sÃ¼recinde en verimli yollardan biri olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir" dedi.
KitapÃ§Ä±oÄŸlu, ilaÃ§ tedavisi uygulanan Ã§ocuklarda sÄ±klÄ±kla ailelerin bazÄ± endiÅŸeler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ä°lacÄ±n zeka artÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama hareketliliÄŸi azaltma, dikkat sÃ¼resini artÄ±rma, dÃ¼rtÃ¼ kontrolÃ¼ne yardÄ±mcÄ± olma ve saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± azaltma amacÄ± ile kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan KitapÃ§Ä±oÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"AyrÄ±ca ilaÃ§lar doÄŸru davranÄ±ÅŸÄ± Ã¶ÄŸretemez ve yeni beceriler kazandÄ±ramaz. Bu gibi nitelikler bir uzman ve aile desteÄŸi eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilir. Bu eksende Ã§evre Ã§ok Ã¶nemli bir yerde durmaktadÄ±r. Dikkat eksikliÄŸi ve hiperaktivite bozukluÄŸu olan Ã§ocuklarÄ±n olumsuz Ã§evresel koÅŸullarda yetiÅŸmesi davranÄ±m bozukluÄŸu riskini artÄ±rmaktadÄ±r. Her tÃ¼r tedavide olduÄŸu gibi ilaÃ§ tedavisi sÃ¼recinde bazÄ± yan etkiler gÃ¶zlenebilir ancak tedavi sÃ¼reci boyunca dÃ¼zenli takip, doktorunuzla iletiÅŸim ve iÅŸ birliÄŸiyle bu riskler en aza indirilir."
SonuÃ§ olarak sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilaÃ§ ve destek tedavisi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§evresel faktÃ¶rlerin dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini de kaydeden KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "AyrÄ±ca bu noktada her psikiyatrik tedavide olduÄŸu gibi hastanÄ±n ve ailenin durumla ilgili psikoeÄŸitimi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã‡ocuÄŸunuzda ya da herhangi bir aile bireyinizde dikkat eksikliÄŸi hiperaktivite bozukluÄŸu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z vakit geÃ§irmeden bir uzmana baÅŸvurun" dedi.
Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde aÃ§Ä±lan Geleneksel ve TamamlayÄ±cÄ± TÄ±p Merkezi yaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r faaliyette. Merkeze en Ã§ok migren, depresyon ve eklem aÄŸrÄ±larÄ± iÃ§in baÅŸvuru var.
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DoÄŸru nefes almanÄ±n vÃ¼cuda pek Ã§ok yararÄ± olduÄŸunu belirten Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–ztÃ¼rk, "Nefesimizi tutmak Ã§ok iyi bir ÅŸey deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ nefesin doÄŸal bir ÅŸekilde akÄ±ÅŸta olmasÄ± lazÄ±m" dedi.
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Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, 1786 yÄ±lÄ±nda bir hastaya konulan "tÃ¼mÃ¶r kemik kadar serttir" tanÄ±sÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
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TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, kÄ±ÅŸ mevsiminin olumsuzluklarÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼k kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸÄ±, acil durum stoklarÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden vatandaÅŸlarÄ±n kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmalarÄ±nÄ± istedi
MEB Hayat Boyu EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali RÄ±za Altunel ile Ã¼lkemizdeki Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k
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