Ä°HH'dan Suriye'ye 3 bin yardÄ±m tÄ±rÄ±

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lanÂ yardÄ±mÂ seferberliÄŸinin, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Halep'teki katliama "dur" demek iÃ§in 14 AralÄ±k'ta KazlÄ±Ã§eÅŸme MeydanÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan konvoydaki araÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n, Anadolu'dan katÄ±lan araÃ§larla ReyhanlÄ±'da 5 bini bulduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, birÃ§ok il ve ilÃ§eden Suriye'deki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Kampanya kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine sevk edilen bin 500 acil yardÄ±m tÄ±rÄ±nÄ±n 905'inin CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek, Ä°HH'nÄ±n Bab el-Hava'daki lojistik merkezindeki depoya istiflendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:
"Burada kalem kalem depolanan acil yardÄ±m malzemeleri, iÅŸgal altÄ±ndaki Halep merkezinden kÄ±rsal kesime ve Ä°dlib'e gÃ¶Ã§mek zorunda kalan mÃ¼ltecilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ihtiyaÃ§ listeleri iyice kabaran Halepli mÃ¼ltecilere ulaÅŸan acil yardÄ±m paketleri, acÄ±larÄ± bir nebze de olsa dindiriyor. Kuru bakliyattan temizlik Ã¼rÃ¼nlerine, oyuncaktan elbiselere kadar birÃ§ok malzemeyi kapsayan acil yardÄ±mlarÄ±n ayrÄ±ca Ä°HH'nÄ±n Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda yeni inÅŸa ettiÄŸi Ã§adÄ±r kentlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor."
AÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l iÃ§erisinde Suriye'ye sevk edilen yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 3 bin 413'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi
ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi
Otoyol ve boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle otoyolda otomobil iÃ§in en yakÄ±n mesafe Ã¼cretinin 2,25 lira, en uzak mesafe Ã¼cretinin 20 lira, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin ise 7 lira olarak belirlendiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek
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TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi
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Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi