GÃ¼ncelleme: 01:10, 01 Ocak 2017 Pazar

Ä°HH'dan Suriye'ye 3 bin yardÄ±m tÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lanÂ yardÄ±mÂ seferberliÄŸinin, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Halep'teki katliama "dur" demek iÃ§in 14 AralÄ±k'ta KazlÄ±Ã§eÅŸme MeydanÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan konvoydaki araÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n, Anadolu'dan katÄ±lan araÃ§larla ReyhanlÄ±'da 5 bini bulduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, birÃ§ok il ve ilÃ§eden Suriye'deki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kampanya kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine sevk edilen bin 500 acil yardÄ±m tÄ±rÄ±nÄ±n 905'inin CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek, Ä°HH'nÄ±n Bab el-Hava'daki lojistik merkezindeki depoya istiflendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"Burada kalem kalem depolanan acil yardÄ±m malzemeleri, iÅŸgal altÄ±ndaki Halep merkezinden kÄ±rsal kesime ve Ä°dlib'e gÃ¶Ã§mek zorunda kalan mÃ¼ltecilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ihtiyaÃ§ listeleri iyice kabaran Halepli mÃ¼ltecilere ulaÅŸan acil yardÄ±m paketleri, acÄ±larÄ± bir nebze de olsa dindiriyor. Kuru bakliyattan temizlik Ã¼rÃ¼nlerine, oyuncaktan elbiselere kadar birÃ§ok malzemeyi kapsayan acil yardÄ±mlarÄ±n ayrÄ±ca Ä°HH'nÄ±n Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda yeni inÅŸa ettiÄŸi Ã§adÄ±r kentlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor."

AÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l iÃ§erisinde Suriye'ye sevk edilen yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 3 bin 413'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.