DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:49, 01 Ocak 2017 Pazar
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 01:10, 01 Ocak 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Ä°HH'dan Suriye'ye 3 bin yardÄ±m tÄ±rÄ±
Ä°HH'dan Suriye'ye 3 bin yardÄ±m tÄ±rÄ±

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lanÂ yardÄ±mÂ seferberliÄŸinin, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan destek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Halep'teki katliama "dur" demek iÃ§in 14 AralÄ±k'ta KazlÄ±Ã§eÅŸme MeydanÄ±'ndan yola Ã§Ä±kan konvoydaki araÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n, Anadolu'dan katÄ±lan araÃ§larla ReyhanlÄ±'da 5 bini bulduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, birÃ§ok il ve ilÃ§eden Suriye'deki ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Kampanya kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine sevk edilen bin 500 acil yardÄ±m tÄ±rÄ±nÄ±n 905'inin CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek, Ä°HH'nÄ±n Bab el-Hava'daki lojistik merkezindeki depoya istiflendiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"Burada kalem kalem depolanan acil yardÄ±m malzemeleri, iÅŸgal altÄ±ndaki Halep merkezinden kÄ±rsal kesime ve Ä°dlib'e gÃ¶Ã§mek zorunda kalan mÃ¼ltecilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ihtiyaÃ§ listeleri iyice kabaran Halepli mÃ¼ltecilere ulaÅŸan acil yardÄ±m paketleri, acÄ±larÄ± bir nebze de olsa dindiriyor. Kuru bakliyattan temizlik Ã¼rÃ¼nlerine, oyuncaktan elbiselere kadar birÃ§ok malzemeyi kapsayan acil yardÄ±mlarÄ±n ayrÄ±ca Ä°HH'nÄ±n Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nda yeni inÅŸa ettiÄŸi Ã§adÄ±r kentlere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor."

AÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l iÃ§erisinde Suriye'ye sevk edilen yardÄ±m tÄ±rlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 3 bin 413'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°HH Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
OrtakÃ¶y'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±
OrtakÃ¶y'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±

OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°HH'dan Suriye'ye 3 bin yardÄ±m tÄ±rÄ±
Ä°HH'dan Suriye'ye 3 bin yardÄ±m tÄ±rÄ±

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi
ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda yeni yÄ±l uygulamasÄ±
ÅžÄ±rnak'ta sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda yeni yÄ±l uygulamasÄ±

ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbullular dikkat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 8 ilÃ§e kararacak
Ä°stanbullular dikkat! SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 8 ilÃ§e kararacak..

Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
DiyarbakÄ±r'da raylÄ± sistem hattÄ± sevinci
DiyarbakÄ±r'da raylÄ± sistem hattÄ± sevinci

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
AkÃ§akale sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
AkÃ§akale sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi
Otoyol ve BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼lerine zam
Otoyol ve BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼lerine zam

Otoyol ve boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle otoyolda otomobil iÃ§in en yakÄ±n mesafe Ã¼cretinin 2,25 lira, en uzak mesafe Ã¼cretinin 20 lira, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin ise 7 lira olarak belirlendiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul'da yoÄŸun yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶nlemleri
Ä°stanbul'da yoÄŸun yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶nlemleri

Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek
Ankara'da vatandaÅŸlar parklara akÄ±n etti
Ankara'da vatandaÅŸlar parklara akÄ±n etti

BaÅŸkent'te yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar parklarda zaman geÃ§irdi
ArabalÄ± feribotta araÃ§lar dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi
ArabalÄ± feribotta araÃ§lar dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi

TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi
Elektrik hatlarÄ±na siber saldÄ±rÄ± giriÅŸimi
Elektrik hatlarÄ±na siber saldÄ±rÄ± giriÅŸimi

Elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±nÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da sÄ±zma giriÅŸimi tespit edildi ve engellendi
Van GÃ¶lÃ¼'nde deprem
Van GÃ¶lÃ¼'nde deprem

VAN'da bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
BaÅŸbakan Avrupa'ya seslendi Biraz da siz el atÄ±n
BaÅŸbakan Avrupa'ya seslendi: Biraz da siz el atÄ±n

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Avrupa Ã¼lkelerine, "NasihatÄ± bÄ±rakÄ±n da biraz da siz el atÄ±n" diye seslendi
CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± 500 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ olarak aÃ§Ä±klandÄ±
FETÃ– operasyonunda 8 akademisyene tutuklama
FETÃ– operasyonunda 8 akademisyene tutuklama

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Alanya Alaaddin Keykubat Ãœniversitesindeki 22 Ã¶ÄŸretim elemanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±
TerÃ¶rÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na darbe
TerÃ¶rÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na darbe

Bitlis'inâ€™in Adilcevaz Ä°lÃ§esi'nde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrollerinde 20 bin 110 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irdi

Haberler

BM GÃ¼venlik Konseyi Suriye'de ateÅŸkes kararÄ±nÄ± kabul etti
BM GÃ¼venlik Konseyi Suriye'de ateÅŸkes kararÄ±nÄ± kabul etti

AteÅŸkes sonrasÄ± Tahran'da kritik buluÅŸma
AteÅŸkes sonrasÄ± Tahran'da kritik buluÅŸma

Rusya, ateÅŸkes listesini yayÄ±nladÄ±
Rusya ateÅŸkes listesini yayÄ±nladÄ±

Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun
Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var
Ã‡avuÅŸoÄŸlu MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var

Binlerce AfrikalÄ± Ã¼cretsiz ameliyatla Ä±ÅŸÄ±ÄŸa kavuÅŸtu
Binlerce AfrikalÄ± Ã¼cretsiz ameliyatla Ä±ÅŸÄ±ÄŸa kavuÅŸtu

Onbinler, 'Halep'e destek' iÃ§in Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda | FOTO
Onbinler 'Halep'e destek' iÃ§in Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda FOTO

Ä°HH'nÄ±n Halep konvoyu yola Ã§Ä±kÄ±yor
Ä°HH'nÄ±n Halep konvoyu yola Ã§Ä±kÄ±yor

Konya'dan Suriye'ye 3 tÄ±r un gÃ¶nderildi
Konya'dan Suriye'ye 3 tÄ±r un gÃ¶nderildi

Mescid-i Aksa muhafÄ±zÄ±nÄ±n ismiyle Gazze'ye cami
Mescid-i Aksa muhafÄ±zÄ±nÄ±n ismiyle Gazze'ye cami

Ä°HH'dan Ã¶zÃ¼r aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°HH'dan Ã¶zÃ¼r aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°HH 'normalleÅŸme' bildirisine aÃ§Ä±klÄ±k getirdi
Ä°HH 'normalleÅŸme' bildirisine aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

STK'lardan 'kardeÅŸim' kampanyasÄ±
STK'lardan 'kardeÅŸim' kampanyasÄ±

Ä°HH'dan Afrika kuraklÄ±k bÃ¶lgesine acil yardÄ±m
Ä°HH'dan Afrika kuraklÄ±k bÃ¶lgesine acil yardÄ±m

Irak'ta 70 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yardÄ±m
Irak'ta 70 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yardÄ±m

Suriyeli ailelere erzak yardÄ±mÄ±
Suriyeli ailelere erzak yardÄ±mÄ±

Ä°HH ekibi Katar'da kaza geÃ§irdi
Ä°HH ekibi Katar'da kaza geÃ§irdi

Ä°HH bu kÄ±ÅŸ 2 milyon kiÅŸiye ulaÅŸacak
Ä°HH bu kÄ±ÅŸ 2 milyon kiÅŸiye ulaÅŸacak

'Suriye'de acil una ihtiyaÃ§ var'
Suriye'de acil una ihtiyaÃ§ var'

STK'lardan barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
STK'lardan barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Bosna'da toplu sÃ¼nnet ÅŸÃ¶leni
Bosna'da toplu sÃ¼nnet ÅŸÃ¶leni

Hatay'da Ä°HH merkezinde yangÄ±n
Hatay'da Ä°HH merkezinde yangÄ±n

Mavi Marmara davasÄ±na yeniden inceleme kararÄ±
Mavi Marmara davasÄ±na yeniden inceleme kararÄ±

Mavi Marmara maÄŸdurlarÄ± hukuki sÃ¼reÃ§ten umutlu
Mavi Marmara maÄŸdurlarÄ± hukuki sÃ¼reÃ§ten umutlu

Hamas: TÃ¼rkiye mirasÄ±nÄ± ve tarihini geri alÄ±yor
Hamas TÃ¼rkiye mirasÄ±nÄ± ve tarihini geri alÄ±yor

Suriye kamplarÄ±nda sÄ±cak yemek sevinci
Suriye kamplarÄ±nda sÄ±cak yemek sevinci

Ä°HH'dan 'Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci' konferansÄ±
Ä°HH'dan 'Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci' konferansÄ±

Ä°HH Ermenek'teki yetimleri de sahiplendi
Ä°HH Ermenek'teki yetimleri de sahiplendi

Ä°HH'dan SÃ¼reÃ§ Raporu: Her kesimle helalleÅŸme olmalÄ±
Ä°HH'dan SÃ¼reÃ§ Raporu Her kesimle helalleÅŸme olmalÄ±

Ä°HH'dan Van'daki 64 aileye konut
Ä°HH'dan Van'daki 64 aileye konut

Mescid-i Aksa baskÄ±nÄ± protestosuna mÃ¼dahale
Mescid-i Aksa baskÄ±nÄ± protestosuna mÃ¼dahale

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m: Ä°srail'le anlaÅŸmaya izin vermeyiz
BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°srail'le anlaÅŸmaya izin vermeyiz

Ä°HH'dan 'UluslararasÄ± Ã‡ocuk BuluÅŸmasÄ±'
Ä°HH'dan 'UluslararasÄ± Ã‡ocuk BuluÅŸmasÄ±'

Patanili yetimler Filistin'i unutmadÄ±
Patanili yetimler Filistin'i unutmadÄ±

Ä°HH'dan Gazzeli Ã§ocuklara eÄŸlence programÄ±

Ãœniversitede stant gerginliÄŸi
Ãœniversitede stant gerginliÄŸi

TÄ°KA'dan Yemenli yetimlere su arÄ±tma filtresi
TÄ°KA'dan Yemenli yetimlere su arÄ±tma filtresi

Ä°HH'dan Suriye'ye konteyner kent
Ä°HH'dan Suriye'ye konteyner kent

Ä°HH'dan Gazzelilere ramazan ayÄ± kumanyasÄ±
Ä°HH'dan Gazzelilere ramazan ayÄ± kumanyasÄ±

TÃ¼rkiye'nin yardÄ±mÄ± Orta Afrika'ya ulaÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye'nin yardÄ±mÄ± Orta Afrika'ya ulaÅŸtÄ±

Ä°HH'dan Afganistan'daki heyelan bÃ¶lgesine yardÄ±m
Ä°HH'dan Afganistan'daki heyelan bÃ¶lgesine yardÄ±m

Suriye'ye bir yÄ±lda 60 milyon ekmek
Suriye'ye bir yÄ±lda 60 milyon ekmek

Suriyelilere 50 bin Kur'an-Ä± Kerim daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Ä°HH'dan Sudanâ€™da 500 katarakt ameliyatÄ± daha
Ä°HH'dan Sudan da 500 katarakt ameliyatÄ± daha

Ä°HH 40 bin yetime ulaÅŸtÄ±
Ä°HH 40 bin yetime ulaÅŸtÄ±

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°slam CoÄŸrafyasÄ±'nda yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±
BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°slam CoÄŸrafyasÄ±'nda yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±

Ä°HHâ€™dan yetimler iÃ§in 350 proje
Ä°HH dan yetimler iÃ§in 350 proje

Suriye'ye yardÄ±mlar devam ediyor
Suriye'ye yardÄ±mlar devam ediyor

TÃ¼rkiye TaylandlÄ± yetimlere sahip Ã§Ä±kÄ±yor
TÃ¼rkiye TaylandlÄ± yetimlere sahip Ã§Ä±kÄ±yor

'Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor'
Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor'

Ä°HH'ya Ä°Ä°T TÃ¼rkiye danÄ±ÅŸmanÄ± statÃ¼sÃ¼
Ä°HH'ya Ä°Ä°T TÃ¼rkiye danÄ±ÅŸmanÄ± statÃ¼sÃ¼

1500 gÃ¶nÃ¼llÃ¼, Gazze\'ye gidecek
1500 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Gazze 'ye gidecek

Kaddafi Ä°HH gemisine saldÄ±rdÄ±: 2 Ã¶lÃ¼
Kaddafi Ä°HH gemisine saldÄ±rdÄ± 2 Ã¶lÃ¼

\'Havadan, karadan ve denizden Gazze\'ye\'
'Havadan karadan ve denizden Gazze 'ye '

Ä°srail, Ä°HH\'nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istedi
Ä°srail Ä°HH 'nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istedi

Ä°HH\'nÄ±n \'ÅŸehitlik\' talebi reddedildi
Ä°HH 'nÄ±n 'ÅŸehitlik ' talebi reddedildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 