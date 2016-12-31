BM Güvenlik Konseyi Suriye'de ateşkes kararını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, oy birliğiyle kabul edildi.
BMGK, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını kapalı oturumda görüştükten sonra Rusya ve Türkiye tarafından Konsey'e sunulan karar tasarısını oyladı.
Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
Karar, ayrıca ülke geneline "acilen, güvenli ve engelsiz" insani yardım ulaştırılmasını ve ocak ayının sonlarına doğru rejim ve muhalifler arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, BM'nin kolaylaştırıcılığında müzakerelerin başlamasını talep ediyor.
Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de şiddeti sona erdirme ve siyasi görüşmeleri hızlandırmaya yönelik çabalarını destekleyen karar, BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Rusya öncülüğünde Suriye’de ateşkesin yürürlüğe konulmasının ardından temaslarda bulunmak için İran’a gitti. Muallim’e Tahran ziyaretinde, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk da eşlik ediyor
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Suriye'deki ateşkese taraf olan muhalif gruplar, rejim güçlerinin ihlallerine dikkati çeken bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Muhalifler anlaşmayı imzaladıktan sonra anlaşmanın şartlarına uymuş ancak rejim ve Hizbullah anlaşmanın hiçbir şartına uymamış ve saldırılarına devam etmiştir" denildi
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