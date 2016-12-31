GÃ¼ncelleme: 02:11, 01 Ocak 2017 Pazar

'Noel Baba yoktur' diyen orkestra ÅŸefi iÅŸinden oldu





Ä°talya'da Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine "Noel Baba yoktur" diyen orkestra ÅŸefini deÄŸiÅŸtirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Roma'da bulunanÂ Parco Della MusicaÂ Oditoryumu, seyircilerine "Noel BabaÂ yoktur" diyen orkestra ÅŸefini deÄŸiÅŸtirdi. ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Giacomo Loprieno adlÄ± orkestra ÅŸefi, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ "Frozen" adlÄ± gÃ¶steriyi izledikten sonra alkÄ±ÅŸlamayan seyircilere kÄ±zdÄ±. Loprieno, Ã§oÄŸunluÄŸunu Ã§ocuklarÄ±n oluÅŸturduÄŸu seyircilerine, iyi Ã§ocuklara kÄ±rmÄ±zÄ± elbiselerle hediye daÄŸÄ±tan Noel Baba'nÄ±n aslÄ±nda yok olduÄŸunu sÃ¶yledi. OlayÄ±n sosyal medyada yayÄ±lmasÄ± ve ebeveynlerin tepkisi Ã¼zerine Oditoryum yÃ¶netimi, sosyal medya hesabÄ±ndan dÃ¼n yeni orkestra ÅŸefi Marco Dallara'nÄ±n Noel Baba kÄ±yafetli bir kiÅŸiyle Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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