GÃ¼ncelleme: 03:12, 01 Ocak 2017 Pazar

Apple'Ä±n adresi deÄŸiÅŸiyor





2017'nin ilk ayÄ±nda Beyaz Saray'daki gÃ¶revine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n ABD'ye dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Apple'Ä±n Ã¼retim adresi deÄŸiÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mashable'da yer alan iddiaya gÃ¶re Apple, Ã¼retimi Hindistan'a kaydÄ±rmak iÃ§in tesisler kuruyor. AynÄ± habere gÃ¶re, Apple, iPhone'a dair birÃ§ok Ã¶nemli parÃ§ayÄ± da bu Ã¼lkede Ã¼retecek. Peki Apple'Ä±n bu hamlesi ne gibi deÄŸiÅŸikliklere yol aÃ§acak? Ä°lk akla gelen ÅŸey kuÅŸkusuz Apple'Ä±n Ã¼rÃ¼nlerinin fiyatÄ±. Â En hÄ±zlÄ± geliÅŸen marketlerden biri olan Hindistan'da yapÄ±lacak Ã¼retim ile maliyetlerin dÃ¼ÅŸebileceÄŸi belirtiliyor.Â DÃ¼ÅŸen maliyet sonucunda iPhone 8 dahil yeni Ã¼rÃ¼nlerin fiyatlarÄ± da buna gÃ¶re yeniden dÃ¼zenlenebilir. Apple'Ä±n Hindistan'daki Ã¼retimine Nisan 2017 itibari ile baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

Ä°lgili Konular apple

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.