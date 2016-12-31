Apple'Ä±n adresi deÄŸiÅŸiyor

Mashable'da yer alan iddiaya gÃ¶re Apple, Ã¼retimi Hindistan'a kaydÄ±rmak iÃ§in tesisler kuruyor. AynÄ± habere gÃ¶re, Apple, iPhone'a dair birÃ§ok Ã¶nemli parÃ§ayÄ± da bu Ã¼lkede Ã¼retecek.
Peki Apple'Ä±n bu hamlesi ne gibi deÄŸiÅŸikliklere yol aÃ§acak?
Ä°lk akla gelen ÅŸey kuÅŸkusuz Apple'Ä±n Ã¼rÃ¼nlerinin fiyatÄ±.
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En hÄ±zlÄ± geliÅŸen marketlerden biri olan Hindistan'da yapÄ±lacak Ã¼retim ile maliyetlerin dÃ¼ÅŸebileceÄŸi belirtiliyor.Â
DÃ¼ÅŸen maliyet sonucunda iPhone 8 dahil yeni Ã¼rÃ¼nlerin fiyatlarÄ± da buna gÃ¶re yeniden dÃ¼zenlenebilir.
Apple'Ä±n Hindistan'daki Ã¼retimine Nisan 2017 itibari ile baÅŸlamasÄ± bekleniyor.
2017'nin ilk ayÄ±nda Beyaz Saray'daki gÃ¶revine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n ABD'ye dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Apple'Ä±n Ã¼retim adresi deÄŸiÅŸiyor
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