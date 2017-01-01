02:46, 01 Ocak 2017 Pazar

OrtakÃ¶y'de gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±





OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± Ã¶ncesi alÄ±nan yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine raÄŸmen silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi.Â SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼Â ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var.Â BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶y'de Ã¼nlÃ¼ bir gece kulÃ¼bÃ¼nde saat 1.20'de silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti. OrtakÃ¶y'deki Reina isimli gece kulÃ¼bÃ¼ne gelen kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen iki kiÅŸi, silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bir Ã§ok kiÅŸinin denize atladÄ±ÄŸÄ± gelen haberler arasÄ±nda. YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor. Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, olay bÃ¶lgesine ulaÅŸarak yetkililerden bilgi alÄ±yor. Gece kulÃ¼bÃ¼ne sevk edilen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± hastaneye taÅŸÄ±rken, polis de bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±. KulÃ¼bÃ¼n Ã¶nÃ¼ Ã§ift taraflÄ± trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.Â SaldÄ±rganlardan birinin hala iÃ§erde bulunduÄŸu ve rehineler olduÄŸu bildirildi. BÃ¶lgeye gelen ambulanslara iÃ§erden dÄ±ÅŸarÄ±ya sedye iÃ§inde aÄŸÄ±rÂ yaralÄ±larÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â

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