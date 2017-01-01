OrtakÃ¶y'de gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± Ã¶ncesi alÄ±nan yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine raÄŸmen silahlÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi.Â SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼Â ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var.Â
BeÅŸiktaÅŸ OrtakÃ¶y'de Ã¼nlÃ¼ bir gece kulÃ¼bÃ¼nde saat 1.20'de silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti. OrtakÃ¶y'deki Reina isimli gece kulÃ¼bÃ¼ne gelen kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen iki kiÅŸi, silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda bir Ã§ok kiÅŸinin denize atladÄ±ÄŸÄ± gelen haberler arasÄ±nda. YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.
Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, olay bÃ¶lgesine ulaÅŸarak yetkililerden bilgi alÄ±yor.
Gece kulÃ¼bÃ¼ne sevk edilen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± hastaneye taÅŸÄ±rken, polis de bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±. KulÃ¼bÃ¼n Ã¶nÃ¼ Ã§ift taraflÄ± trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.Â
SaldÄ±rganlardan birinin hala iÃ§erde bulunduÄŸu ve rehineler olduÄŸu bildirildi.
BÃ¶lgeye gelen ambulanslara iÃ§erden dÄ±ÅŸarÄ±ya sedye iÃ§inde aÄŸÄ±rÂ yaralÄ±larÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.
OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi
ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi
Otoyol ve boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle otoyolda otomobil iÃ§in en yakÄ±n mesafe Ã¼cretinin 2,25 lira, en uzak mesafe Ã¼cretinin 20 lira, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin ise 7 lira olarak belirlendiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek
BaÅŸkent'te yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar parklarda zaman geÃ§irdi
TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi
Elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±nÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da sÄ±zma giriÅŸimi tespit edildi ve engellendi
VAN'da bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Avrupa Ã¼lkelerine, "NasihatÄ± bÄ±rakÄ±n da biraz da siz el atÄ±n" diye seslendi
CanlÄ± hayvan ithalatÄ±nda ESK'ya tarife kontenjanÄ± 500 bin bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ olarak aÃ§Ä±klandÄ±