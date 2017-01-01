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OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 Ã¶lÃ¼
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 Ã¶lÃ¼

OrtakÃ¶y'de meydana gelen saldÄ±rÄ±da ÅŸu ana kadar gelen bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, OrtakÃ¶y'deki silahlÄ± saldÄ±rÄ± olayÄ±na iliÅŸkin, "Åžu ana kadar kadar yapÄ±lan tespitlere gÃ¶re en az 35 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. BunlarÄ±n bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralÄ±mÄ±z hastanelerde tedavi altÄ±ndadÄ±r." dedi.

Vali Åžahin olay yerinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Saat 01.15 sÄ±ralarÄ±ndaÂ bir terÃ¶rist uzun namlulu silahla Ã¶nce kapÄ± Ã¶nÃ¼nde bekleyen polis memurumuzu ÅŸehit ederek, sonra bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit ederek iÃ§eri girmesi sonucu maalesef iÃ§eride Ã§ok vahÅŸice, acÄ±masÄ±zca, orada sadece yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutlamak ve eÄŸlenmek Ã¼zere gelmiÅŸ masum insanlarÄ±n Ã¼zerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rarak maalesef bugÃ¼nkÃ¼ olayÄ± meydana getirmiÅŸtir. Bu bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r.

Åžu ana Â kadar yapÄ±lan tespitlere gÃ¶re en az 35 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. BunlarÄ±n bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralÄ±mÄ±z hastanelerde tedavi altÄ±ndadÄ±r. Konuyla ilgili detaylÄ± araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±yor. ArkadaÅŸlar onun Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bundan sonra daha detaylÄ± aÃ§Ä±klamalar sizlerle ayrÄ±ca paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Åžu anda paylaÅŸabileceÄŸim kÄ±saca bilgiler bunlardÄ±r."

Operasyon devam ederken saldÄ±rganlardan birinin hala iÃ§erde olduÄŸu ve elinde rehineler olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Daha sonra yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 39'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi

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