03:44, 01 Ocak 2017 Pazar

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi





RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.

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