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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:41, 01 Ocak 2017 Pazar
GÃ¼ncel
03:44, 01 Ocak 2017 Pazar

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OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.



Ä°lgili Konular RTÃœK
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