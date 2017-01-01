GÃ¼ncelleme: 08:37, 01 Ocak 2017 Pazar

GÃ¶rmez: Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun

OrtakÃ¶y'deki menfur saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden bir mesaj yayÄ±nladÄ±.

Mehmet GÃ¶rmez'in mesajÄ± ÅŸÃ¶yle:

Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde savunmasÄ±z insanlar Ã¼zerine hÃ¼nharca yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ± bÃ¼tÃ¼n milletimizi derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bir vahÅŸettir, dehÅŸettir, cinayettir ve katliamdÄ±r.

Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± katliamÄ±n bir pazarda ve bir mabette yapÄ±lmasÄ±yla eÄŸlence yerinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n her hangi bir farkÄ± yoktur. TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil, insandÄ±r, Ã¼lkedir, millettir ve topyekÃ¼n insanlÄ±ktÄ±r. TerÃ¶r nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.

Bu gece yapÄ±lan bu terÃ¶rÃ¼ diÄŸer olaylardan ayÄ±ran tek fark toplumda fitne oluÅŸturarak yaÅŸam biÃ§imlerine gÃ¶re toplumu bÃ¶lmek ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmektir.

GÃ¼n terÃ¶rÃ¼n her Ã§eÅŸidine karÅŸÄ± milletÃ§e kenetlenme gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.

HiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man vicdanÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bu katliamÄ± yapanlarÄ± ÅŸiddetle telin ediyor, hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum.

Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun.