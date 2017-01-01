GÃ¶rmez: Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun

OrtakÃ¶y'deki menfur saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
Mehmet GÃ¶rmez'in mesajÄ± ÅŸÃ¶yle:
Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde savunmasÄ±z insanlar Ã¼zerine hÃ¼nharca yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ± bÃ¼tÃ¼n milletimizi derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bir vahÅŸettir, dehÅŸettir, cinayettir ve katliamdÄ±r.
Bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± katliamÄ±n bir pazarda ve bir mabette yapÄ±lmasÄ±yla eÄŸlence yerinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n her hangi bir farkÄ± yoktur. TerÃ¶ristlerin hedefi mekanlar deÄŸil, insandÄ±r, Ã¼lkedir, millettir ve topyekÃ¼n insanlÄ±ktÄ±r. TerÃ¶r nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.
Bu gece yapÄ±lan bu terÃ¶rÃ¼ diÄŸer olaylardan ayÄ±ran tek fark toplumda fitne oluÅŸturarak yaÅŸam biÃ§imlerine gÃ¶re toplumu bÃ¶lmek ve karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmektir.
GÃ¼n terÃ¶rÃ¼n her Ã§eÅŸidine karÅŸÄ± milletÃ§e kenetlenme gÃ¼nÃ¼dÃ¼r.
HiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man vicdanÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bu katliamÄ± yapanlarÄ± ÅŸiddetle telin ediyor, hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum.
Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez: "HiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man vicdanÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bu katliamÄ± yapanlarÄ± ÅŸiddetle telin ediyor, hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum."
RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.
OrtakÃ¶y'de meydana gelen saldÄ±rÄ±da ÅŸu ana kadar gelen bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi
ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±
AkÃ§akale'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda 16 kilo TNT ele geÃ§irildi
Otoyol ve boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde yapÄ±lan gÃ¼ncellemeyle otoyolda otomobil iÃ§in en yakÄ±n mesafe Ã¼cretinin 2,25 lira, en uzak mesafe Ã¼cretinin 20 lira, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼leri otomobil geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin ise 7 lira olarak belirlendiÄŸi bildirildi
Ä°stanbul polisi, yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mobil Komuta Kontrol AracÄ± ile Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'ni 200 kamerayla takip edecek
BaÅŸkent'te yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar parklarda zaman geÃ§irdi
TavÅŸanlÄ±-Eskihisar arasÄ±nda sefer yapan arabalÄ± feribotun Ã¶n kapaÄŸÄ± denize dÃ¼ÅŸtÃ¼. Feribottaki bazÄ± araÃ§lar denize dÃ¼ÅŸme tehlikesi geÃ§irdi, 4 araÃ§ta hasar oluÅŸtu. Can yeleÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lan yolcular korku iÃ§inde feribotun geri dÃ¶nmesini bekledi
Elektrik Ã¼retim ve iletim hatlarÄ±nÄ± kontrol eden sistemlere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da sÄ±zma giriÅŸimi tespit edildi ve engellendi
VAN'da bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Van GÃ¶lÃ¼ olan Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Avrupa Ã¼lkelerine, "NasihatÄ± bÄ±rakÄ±n da biraz da siz el atÄ±n" diye seslendi