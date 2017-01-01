08:47, 01 Ocak 2017 Pazar

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±na dÃ¼nyadan tepkiler

OrtakÃ¶y'de 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden kÄ±nama ve taziye mesajlarÄ± geldi.

ABD

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, masum insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu belirterek, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Obama, ihtiyaÃ§ halinde TÃ¼rk yetkililere gerekli destek ve yardÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ± hususunda da ekibine talimat verdi.

Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ned Price da aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, Ä°stanbul'daki korkunÃ§ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±namaktadÄ±r." derken, NATO Ã¼yesi mÃ¼ttefik TÃ¼rkiye ile terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma haline olduklarÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

Kanada

Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Stephane Dion, "Kanada, Ä°stanbulâ€™da meydana gelen korkunÃ§ saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden maÄŸdurlarÄ±n ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve bu saldÄ±rÄ±da yaralananlara acil ÅŸifalar diler." dedi.

Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyi (CAIR) BaÅŸkanÄ± Nihad Awad, "Kalbim, Ä°stanbul'da terÃ¶ristlerce Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "2017, Ä°stanbul'da trajik baÅŸlangÄ±Ã§. Kalbim, yeni yÄ±lÄ± kutlayan insanlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±dan etkilenenler ve TÃ¼rk halkÄ±yla." dedi.

Avrupa BirliÄŸi

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, Ä°stanbul'da bir saldÄ±rÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Kalbim hayatÄ±nÄ± kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tÃ¼r olaylarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

AB Komisyonunun GÃ¶Ã§ ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Sorumlusu Ãœyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±nda "Ä°stanbul'da masum vatandaÅŸlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Kalbim, bu gece TÃ¼rkiye ve hayatÄ±nÄ± kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandÄ±.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olmasÄ± gerekiyordu: TerÃ¶ristler, ÅŸiddet, Ã¶lÃ¼m ve Ã¼mitsizlik gecesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. Kalbim, Ä°stanbul ve TÃ¼rkiye'yle." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

AP TÃ¼rkiye RaportÃ¶rÃ¼ Kati Piri, "Bu, oldukÃ§a Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir haber. Kalbim ve dualarÄ±m bu gece TÃ¼rkiye'yle." dedi.

Almanya

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndaki aÃ§Ä±klamada, ''Derin bir dehÅŸet iÃ§indeyiz. ÃœzÃ¼ntÃ¼lerimiz Ä°stanbuldaki insanlarla beraber." denildi.

Avusturya

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz, sosyal medya hesabÄ±nda, "Ä°stanbulâ€™da yeni yÄ±la korkunÃ§ baÅŸlangÄ±Ã§. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aile ve dostlarÄ±na iÃ§ten baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BelÃ§ika

BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders, "Yeni yÄ±l, Ä°stanbul'da korkuyla baÅŸladÄ±. Kalbim hayatÄ±nÄ± kaybedenler, yakÄ±nlarÄ± ve TÃ¼rkiye halkÄ±yla" dedi.

Fransa

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, "TÃ¼m kalbim, bu sembolik gecede saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan TÃ¼rkiye'yle." ifadesini kullandÄ±.

Meksika

Meksika hÃ¼kÃ¼meti adÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbulâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Meksikaâ€™nÄ±n sivilleri hedef alan bu saldÄ±rÄ±larÄ± tamamen reddettiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk halkÄ±na, hÃ¼kÃ¼metine ve saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunuldu. Meksika'nÄ±n TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Ä°stanbulâ€™daki Meksika KonsolosluÄŸunun TÃ¼rk makamlarÄ±yla irtibat halinde olduÄŸu ve ÅŸimdiye kadar saldÄ±rÄ±dan etkilenen herhangi bir Meksika vatandaÅŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.