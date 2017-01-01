09:12, 01 Ocak 2017 Pazar

Hastanelerde 65 saldÄ±rÄ± var





SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda, "Åžu an hastanelerde 65 yaralÄ± var. 4'Ã¼nÃ¼n durumu oldukÃ§a ciddi." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda, "Åžu an hastanelerde 65 yaralÄ± var. 4'Ã¼nÃ¼n durumu oldukÃ§a ciddi." dedi.

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