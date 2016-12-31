FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyahâ€™da bulunan ve DEAÅž ttarafÄ±ndan barÄ±nma, savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan toplam 17 bina imha edildi. GÃ¼n iÃ§erisinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 muhalif yaralanÄ±rken 34 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.
DÃ¼zce'de FETÃ– kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen 13 iÅŸadamÄ±ndan 3'Ã¼ tutuklandÄ±
Islak imza kumpas iddialarÄ± ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n iddianamesinde FETÃ–â€™nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumuâ€™ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yer verildi
ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu Ä°stanbul'daki ABD'liler iÃ§in bir uyarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±nladÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Acil Servis HemÅŸireliÄŸi Sertifika ProgramÄ± ile acil servislerde yaÅŸanan aksaklÄ±klarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilerek hastalara daha hÄ±zlÄ± hizmet verilmesi amaÃ§lanÄ±yor
DoÄŸu'da gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 21 dereceyle AÄŸrÄ± ve Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼
Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼ndeki insanlarÄ± hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±, Avrupa ve ABD'deki benzer saldÄ±rÄ±larÄ± akla getirdi
FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da DEAÅž mevzisi yok edilirken 34 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda, "Åžu an hastanelerde 65 yaralÄ± var. 4'Ã¼nÃ¼n durumu oldukÃ§a ciddi." dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez: "HiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man vicdanÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bu katliamÄ± yapanlarÄ± ÅŸiddetle telin ediyor, hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum."
RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.
OrtakÃ¶y'de meydana gelen saldÄ±rÄ±da ilk gelen bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi
ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±