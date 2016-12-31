09:22, 01 Ocak 2017 Pazar

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





FÄ±rat KalkanÄ± kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da DEAÅž mevzisi yok edilirken 34 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan, Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Shamaviyahâ€™da bulunan ve DEAÅž ttarafÄ±ndan barÄ±nma, savunma ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan toplam 17 bina imha edildi. GÃ¼n iÃ§erisinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 muhalif yaralanÄ±rken 34 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi.

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