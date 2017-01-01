OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± 'Bataclan' ve 'Orlando'yu hatÄ±rlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n benzerleri daha Ã¶nce Avrupa ve ABD'de de yaÅŸanÄ±rken, bu terÃ¶r eylemlerinde onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°stanbul'da yeni yÄ±lÄ± kutlamak iÃ§in toplanÄ±lan bir eÄŸlence merkezindeki insanlarÄ± hedef alan olay, Avrupa ve ABD'deki bazÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± akla getirdi. KalabalÄ±klarÄ±n Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§Ä±larak yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar, Ã§ok sayÄ±da can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n ilk Ã¶rneÄŸi Fransa'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 13 KasÄ±m 2015'te, Paris'i kana bulayan saldÄ±rÄ±larda, Bataclan tiyatrosu da hedef alÄ±ndÄ±. Yerel saatle 21.40'ta ABD'li rock grubu Eagles of Death Metal konseri sÄ±rasÄ±nda iÃ§eri giren saldÄ±rganlar, kalabalÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinde ayrÄ±m gÃ¶zetmeden ateÅŸ aÃ§tÄ±.
Olay anÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin olduÄŸu tiyatro kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶nerken, saldÄ±rganlar, kaÃ§amayan yÃ¼ze yakÄ±n kiÅŸiyi de rehin aldÄ±. Daha sonra yaklaÅŸÄ±k 20 dakika boyunca iÃ§eridekilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±, el bombalarÄ± atÄ±ldÄ±.
22.15 sÄ±ralarÄ±nda olay yerine gelen polis, 00.20'de harekete geÃ§ti. YaklaÅŸÄ±k 3 dakika sÃ¼ren mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda, iki saldÄ±rgan Ã¼zerlerindeki bombalarÄ± patlatÄ±rken, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ saldÄ±rgan polis tarafÄ±ndan vuruldu.
DEAÅž'Ä±n Ã¼stendiÄŸi olay, Fransa tarihine "en kanlÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±" olarak geÃ§erken, sadece Bataclan'da 89 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. O gÃ¼n Bataclan ve Paris'in diÄŸer bÃ¶lgelerindeki saldÄ±rÄ±larda 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶rle etkin mÃ¼cadele iÃ§in OHAL ilan edildi.
12 Haziran 20016'da bu kez, ABD'nin Florida eyaletine baÄŸlÄ± Orlando kenti hedef alÄ±ndÄ±. EÅŸcinsellerin gittiÄŸi bir gece kulÃ¼bÃ¼ne Ã¶nce silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi, ardÄ±ndan da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi rehin aldÄ±. Olayda, 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 53 kiÅŸi yaralandÄ±.
29 yaÅŸÄ±ndaki Afgan asÄ±llÄ± ABD vatandaÅŸÄ± Ã–mer Metin'in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ±, DEAÅž Ã¼stlendi. Metin, olaydan hemen Ã¶nce 911'i arayarak DAEÅž'e biat ettiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, saldÄ±rÄ±ya gerekÃ§e olarak da ABD'nin DEAÅž emirlerinden Ebu Vahab'Ä± Ã¶ldÃ¼rmesini gÃ¶sterdi.
SaldÄ±rgan, rehine pazarlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ise, "Irak ve Suriye'ye ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki mÃ¼dahale nedeniyle saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade ederek, mÃ¼zakereci polislere ABD'nin DEAÅž'Ä± bombalamasÄ±na son vermesi" talebini iletti.
Gece 02.02 de baÅŸlayÄ±p, 05.14'te saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle sonuÃ§lanan olay, ABD tarihine "tek kiÅŸi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ en kanlÄ± saldÄ±rÄ±" olarak geÃ§ti.
14 Temmuz 2016'da, Fransa'nÄ±n Nice kentinde, ulusal gÃ¼n kutlamalarÄ±na katÄ±lanlar hedef alÄ±ndÄ±. Bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ine kamyon sÃ¼rÃ¼lerek yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±da, 84 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 100'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±. DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼lkedeki OHAL 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±.
19 AralÄ±k 2016'da Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de, Nice'tekine benzer bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bir tÄ±rÄ±n Noel pazarÄ±na girmesi sonucu gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da, 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 50 kiÅŸi yaralandÄ±. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± da DEAÅž Ã¼stenirken, saldÄ±rgan Enis Emri, kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'da polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
11 Mart 2004: Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkenti Madrid'de 3 ayrÄ± trene bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. El Kaide'nin Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±larda 191 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaklaÅŸÄ±k 2 bin kiÅŸi yaralandÄ±.
7 Temmuz 2005: Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¶rt saldÄ±rgan Ã§antalarÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±larla yoÄŸun ulaÅŸÄ±m noktalarÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi. Bu saldÄ±rÄ±larda 56 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 700 kiÅŸi yaralandÄ±.
22 Temmuz 2011: NorveÃ§'in baÅŸkenti Oslo'da, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Anders Behring Breivik bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±dan iki saat sonra da polis Ã¼niformasÄ± giyen Breivik, Oslo yakÄ±nlarÄ±ndaki Utoya AdasÄ±'nda Ã¶ÄŸrencileri katletti. SaldÄ±rÄ±larda toplam 77 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 200'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±.
7 Ocak 2015: Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Parisâ€™te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olayda biri polis 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 11 kiÅŸi yaralandÄ±.
22 Mart 2016: BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de havalimanÄ± ve bir metro istasyonundaki intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 32 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Yine IÅžÄ°D'in Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±larda 270 kiÅŸi yaralandÄ±.
4 Temmuz 2016: Medine'de Mescid-i Nebevi yakÄ±nlarÄ±nda iki bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda 2'si sivil 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°slam'da Kabe'den sonra ikinci en kutsal mescit olarak kabul edilen Mescid-i Nebevi yakÄ±nlarÄ±ndaki saldÄ±rÄ±, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§ekti.
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Islak imza kumpas iddialarÄ± ile ilgili soruÅŸturmanÄ±n iddianamesinde FETÃ–â€™nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumuâ€™ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yer verildi
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Ä°stanbul'da bir gece kulÃ¼bÃ¼ndeki insanlarÄ± hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±, Avrupa ve ABD'deki benzer saldÄ±rÄ±larÄ± akla getirdi
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SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda, "Åžu an hastanelerde 65 yaralÄ± var. 4'Ã¼nÃ¼n durumu oldukÃ§a ciddi." dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez: "HiÃ§bir MÃ¼slÃ¼man vicdanÄ±n asla kabul etmeyeceÄŸi bu katliamÄ± yapanlarÄ± ÅŸiddetle telin ediyor, hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum."
RTÃœK'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan, Ä°stanbul'da 35 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi bildirildi.
OrtakÃ¶y'de meydana gelen saldÄ±rÄ±da ilk gelen bilgilere gÃ¶re 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
OrtakÃ¶y'de noel baba kÄ±yafetiyle bir eÄŸlence mekanÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 1 polis ve 1 sivil Ã¶ldÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Halep'e Yol AÃ§Ä±n" sloganÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda, aralÄ±k ayÄ±nda Suriye'ye 905 yardÄ±m tÄ±rÄ± gÃ¶nderildi
ÅžÄ±rnak merkez ve 3 ilÃ§ede kÄ±smen sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± saatlerinde yÄ±lbaÅŸÄ± nedeniyle bir gÃ¼nlÃ¼k deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±
Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. (AYEDAÅž), salÄ± gÃ¼nÃ¼ Anadolu yakasÄ±nda 8 ilÃ§edeki bazÄ± mahallelerde planlÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onayÄ± ile DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "DaÄŸkapÄ±-Hastane RaylÄ± Sistem HattÄ±" projesinin 2016 YÄ±lÄ± YatÄ±rÄ±m ProgramÄ±'na alÄ±nmasÄ± DiyarbakÄ±r'da sevinÃ§le karÅŸÄ±landÄ±