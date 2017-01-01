ABD'deki iki Rus yerleÅŸkesi boÅŸaltÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Barack Obama yÃ¶netiminin 2016'nÄ±n son gÃ¼nlerinde aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± gereÄŸince Maryland ve New York'taki iki Rus yerleÅŸkesi boÅŸaltÄ±ldÄ±. Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin kapatÄ±lan Rus yerleÅŸkelerinin Rus diplomatlarÄ± ve aileleri iÃ§in popÃ¼ler sayfiye yeri olduÄŸunu bildirdi.
Obama'nÄ±n Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Maryland ve New York'taki yerleÅŸkelerin "istihbarat" amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini ve kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmesinin ardÄ±ndan yerleÅŸkeler boÅŸaltÄ±ldÄ±.
EtrafÄ± tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili Long Island'taki Rus yerleÅŸkesinin kapatÄ±lmasÄ± emrini takiben Dover Konaklama Grubu CEO'su Butch Yamali, Anadolu AjansÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada New York'un Long Island bÃ¶lgesindeki yerleÅŸkeyi golf klÃ¼bÃ¼ veya konaklama tesisleri yapmak iÃ§in Rus yetkililere teklif vereceÄŸini bildirdi.
1913 yÄ±lÄ±nda tabiat dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼ George du Pont Pratt iÃ§in inÅŸa edilen malikane, 1952'de Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde Rus yetkililer tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
YerleÅŸkelerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin bu yerlerin "Rus diplomatlar ve aileleri iÃ§in popÃ¼ler sayfiye yeri" olduÄŸunu belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Åžu an Noel ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in tatil dÃ¶nemi. Åžu an Ã§ocuklarÄ±n bu tesislere gitme zamanÄ±. Bahsettikleri iki tesisteki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± atmalarÄ±nÄ±n, bÃ¼yÃ¼k bir skandal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â
Musul'u DEAÅž'tan geri alma operasyonuyla ilgili konuÅŸan Ä°badi, planÄ±n iyi iÅŸlediÄŸini ve operasyonun bitme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi
Arap BirliÄŸi Trump'Ä±n, "ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±"na iliÅŸkin sÃ¶zÃ¼ yerine getirmesi durumunda, "barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sekteye uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti
Rus ajanlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Maryland ve New York'taki yerleÅŸkeler boÅŸaltÄ±ldÄ±
OrtakÃ¶y'de 39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden kÄ±nama ve taziye mesajlarÄ± geldi.
2017'nin ilk ayÄ±nda Beyaz Saray'daki gÃ¶revine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n ABD'ye dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Apple'Ä±n Ã¼retim adresi deÄŸiÅŸiyor
Ä°talya'da Parco Della Musica Oditoryumu, seyircilerine "Noel Baba yoktur" diyen orkestra ÅŸefini deÄŸiÅŸtirdi.
Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in buluÅŸma noktasÄ±nda yer alan Fas'Ä±n Tanca kentindeki HerkÃ¼l MaÄŸarasÄ±, sahip olduÄŸu doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle yerli ve yabancÄ± turistlerin ilgi odaÄŸÄ± oluyor
ÃœrdÃ¼n'de 'pembe taksiler' 10 kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼yle hizmet veriyor
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n, Suriye'de ÅŸiddeti sona erdirme ve siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hÄ±zlandÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ± destekleyen karar, BM GÃ¼venlik Konseyi'nde oy birliÄŸiyle kabul edildi
Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Suriyeâ€™de ateÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan temaslarda bulunmak iÃ§in Ä°ranâ€™a gitti. Muallimâ€™e Tahran ziyaretinde, Suriye Ulusal GÃ¼venlik BÃ¼rosu BaÅŸkanÄ± Ali Memluk da eÅŸlik ediyor
Nijerya'da Boko Haram operasyonlarÄ±nda 40 yabancÄ± yakalandÄ±
Maguindanao'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Bangsamoro Ä°slami Ã–zgÃ¼rlÃ¼k SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce sivil evini terk etti
Suriye'deki ateÅŸkese taraf olan muhalif gruplar, rejim gÃ¼Ã§lerinin ihlallerine dikkati Ã§eken bir bildiri yayÄ±mladÄ±. Bildiride, "Muhalifler anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±ktan sonra anlaÅŸmanÄ±n ÅŸartlarÄ±na uymuÅŸ ancak rejim ve Hizbullah anlaÅŸmanÄ±n hiÃ§bir ÅŸartÄ±na uymamÄ±ÅŸ ve saldÄ±rÄ±larÄ±na devam etmiÅŸtir" denildi
Ãœlkenin yakÄ±n tarihinde Ã¶nemli yer tutan Sefir gazetesi, 42 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan son kaÄŸÄ±t baskÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kiryakos Amoiridis'in, eÅŸi ile yasak iliÅŸki yaÅŸayan BrezilyalÄ± bir polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Fransa Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi bu yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi de araÃ§lar kundaklandÄ±. 30 aralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan kundaklama eylemleri bugÃ¼n de sÃ¼rdÃ¼.