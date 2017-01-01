GÃ¼ncelleme: 09:47, 01 Ocak 2017 Pazar

ABD'deki iki Rus yerleÅŸkesi boÅŸaltÄ±ldÄ±





Rus ajanlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Maryland ve New York'taki yerleÅŸkeler boÅŸaltÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Barack Obama yÃ¶netiminin 2016'nÄ±n son gÃ¼nlerinde aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± gereÄŸince Maryland ve New York'taki iki Rus yerleÅŸkesi boÅŸaltÄ±ldÄ±. Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin kapatÄ±lan Rus yerleÅŸkelerinin Rus diplomatlarÄ± ve aileleri iÃ§in popÃ¼ler sayfiye yeri olduÄŸunu bildirdi. Obama'nÄ±n Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Maryland ve New York'taki yerleÅŸkelerin "istihbarat" amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini ve kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmesinin ardÄ±ndan yerleÅŸkeler boÅŸaltÄ±ldÄ±. EtrafÄ± tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili Long Island'taki Rus yerleÅŸkesinin kapatÄ±lmasÄ± emrini takiben Dover Konaklama Grubu CEO'su Butch Yamali, Anadolu AjansÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada New York'un Long Island bÃ¶lgesindeki yerleÅŸkeyi golf klÃ¼bÃ¼ veya konaklama tesisleri yapmak iÃ§in Rus yetkililere teklif vereceÄŸini bildirdi. 1913 yÄ±lÄ±nda tabiat dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼ George du Pont Pratt iÃ§in inÅŸa edilen malikane, 1952'de Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde Rus yetkililer tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. RUSLARIN TATÄ°L YERÄ° YerleÅŸkelerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin bu yerlerin "Rus diplomatlar ve aileleri iÃ§in popÃ¼ler sayfiye yeri" olduÄŸunu belirterek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Åžu an Noel ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§in tatil dÃ¶nemi. Åžu an Ã§ocuklarÄ±n bu tesislere gitme zamanÄ±. Bahsettikleri iki tesisteki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± atmalarÄ±nÄ±n, bÃ¼yÃ¼k bir skandal olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â

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