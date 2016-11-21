09:59, 01 Ocak 2017 Pazar

DoÄŸu Anadolu'da sÄ±caklÄ±k eksi 21 derece

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 21 dereceyle AÄŸrÄ± ve Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Erzurum, Erzincan, Kars ve AÄŸrÄ±'da yer yer Ã¶ÄŸle saatlerine, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan Ã§evrelerinde ise akÅŸama kadar aralÄ±klÄ± hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi bÃ¶lgede rÃ¼zgar, deÄŸiÅŸik yÃ¶nlerdenÂ hafif esecek.

BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere AÄŸrÄ± ve Kars'ta 21, Ardahan'da 20, Erzurum'da 10, IÄŸdÄ±r'da 7, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

GÃ¼n iÃ§inde en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, IÄŸdÄ±r'da 1, Erzurum'da sÄ±fÄ±r, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere AÄŸrÄ±'da 4, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 10 derece olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± ise AÄŸrÄ±'da 60, Erzurum'da 25, Ardahan ve Kars'ta 22, Tunceli'de 13, IÄŸdÄ±r'da 10, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¶lge genelindeki buzlanma, don olayÄ±, yer yer sis ve pus, yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli davranmasÄ±nÄ± istedi.