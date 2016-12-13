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GÃ¼ncelleme: 10:08, 01 Ocak 2017 Pazar

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Arap BirliÄŸi'nden ABD'ye Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tepkisi
Arap BirliÄŸi'nden ABD'ye Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tepkisi

Arap BirliÄŸi Trump'Ä±n, "ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±"na iliÅŸkin sÃ¶zÃ¼ yerine getirmesi durumunda, "barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sekteye uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap BirliÄŸiÂ Genel SekreteriÂ Ahmed Ebu Gayt,Â ABDÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilenÂ Donald Trump'Ä±n, "ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'denÂ KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±"na iliÅŸkin daha Ã¶nce verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ yerine getirmesi durumunda, "Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sekteye uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti.

Arap BirliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahmud Afifi, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki Arap BirliÄŸi merkezinde Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat ile biraraya gelen Ebu Gayt'Ä±n, "Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±" meselesine iliÅŸkin "Bu adÄ±m, tÃ¼m barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratÄ±r." ifadesine yer verdi.

Ureykat ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bu meseleyi masaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edilen Ebu Gayt'Ä±n, "ABD yÃ¶netiminin, bÃ¶yle bir kararÄ±n Filistin halkÄ±, Arap dÃ¼nyasÄ± ve Ä°slam aleminde son derece olumsuz sonuÃ§lara yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸuna" iÅŸaret ettiÄŸi kaydedildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ±n ve maddelerinin etkinleÅŸtirilmesi yollarÄ± ile Arap BirliÄŸi'nden bu Ã§erÃ§evede beklenen adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'Ä±n Filistin'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± konferans Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na da deÄŸinen Ebu Gayt'Ä±n, "Bu konferans, doÄŸru bir temel Ã¼zerinde ciddi bir mÃ¼zakere sÃ¼recini baÅŸlatmaya ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmasÄ± iÃ§in kapsamlÄ± ve adil bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmaya kapÄ± aralar." ifadesine yer verildi.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault da daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netenyahu ve Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmut Abbas'Ä± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yeniden baÅŸlatabilmek iÃ§in bu ay iÃ§erisinde Paris'te bir araya getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°N TAÅžINMASI PROJESÄ°

ABD yÃ¶netiminin, 1995 yÄ±lÄ±nda imzalanan KudÃ¼s BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik YasasÄ±'na gÃ¶re Ã¼lkedeki elÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu fakat sÃ¶zkonusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemlerinde her 6 ayda bir "Ulusal gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle ertelendi.

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen CumhuriyetÃ§ilerin adayÄ± Trump ise seÃ§im sÃ¼recinde, Tel Aviv'deki ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. Filistinliler, "KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma" anlamÄ±na gelecek bu adÄ±ma ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek tepki gÃ¶steriyor. DoÄŸu KudÃ¼s, 1967'den beri Ä°srail iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.

Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atandÄ±ÄŸÄ± duyurulan David Friedman ise Trump'Ä±n "Ä°srail'in baÅŸkentinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±" konusundaki sÃ¶zlerine destek vererek, yeni gÃ¶revinden bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

CumhuriyetÃ§iler uzun sÃ¼redir ABD'nin Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi hususunu dile getiriyordu ancak ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir Amerikan hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail'in baÅŸkentinin KudÃ¼s olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde resmi bir adÄ±m atmadÄ±.



Ä°lgili Konular ABD israil Arap BirliÄŸi
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