Acil servisler daha etkin hizmet verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan ilki Erzurum'da dÃ¼zenlenenÂ Acil Servis HemÅŸireliÄŸi Sertifika ProgramÄ±'nÄ±n ikincisi, Samsun'da gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. 6 haftalÄ±k teorik ve uygulamalÄ± eÄŸitim programÄ±nda hastanelerin acil servislerinde gÃ¶revli hemÅŸirelerin mesleklerinde uzmanlaÅŸarak acil vakalara daha etkin mÃ¼dahale etmeleri hedefleniyor.
EÄŸitim programÄ±nda hemÅŸirelere acil serviste karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri vakalara yapacaklarÄ± tÄ±bbi acil mÃ¼dahale, tÄ±bbi yenilikler ile hasta ve yakÄ±nlarÄ±yla etkin iletiÅŸim yollarÄ± konularda bilgi aktarÄ±lÄ±yor.
Kurs sonunda Batman, Bursa, Bitlis ve KÃ¼tahya gibi illerden gelen 20 kursiyere sertifika verilecek.
SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi BaÅŸhekimi DoÃ§. Dr. Fatih Ã–zkan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her branÅŸÄ±n olduÄŸu gibi acil hemÅŸireliÄŸinin de farklÄ±lÄ±klarÄ± bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Acil servisin, hekim ve hemÅŸirelerin son derece aktif gÃ¶rev yapmasÄ± gereken bir alan olduÄŸunu vurgulayan Ã–zkan, "Bir an Ã¶nce tÄ±bbi anlamda deÄŸerlendirme bekleyen hastalarla ilgilenen bir branÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla hemÅŸirelerimizin bu alanda gerek tÄ±bbi gerekse sosyolojik ve toplumsal anlamda uzmanlaÅŸmasÄ± gerekiyor." dedi.
Kursta hastanÄ±n acil kapÄ±sÄ±ndan girmesinden itibaren tedavisinin yapÄ±lmasÄ±, anlÄ±k takipler, hekimle iÅŸ birliÄŸi, hasta yakÄ±nÄ±na yaklaÅŸÄ±m gibi pek Ã§ok konuda uzmanlar tarafÄ±ndan eÄŸitim verildiÄŸini anlatan Ã–zkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Acil servis, hastaya Ã§ok hÄ±zlÄ± mÃ¼dahale edilmesi gereken, yapÄ±lan mÃ¼dahalenin hastanÄ±n hayatÄ±na mal olabileceÄŸi Ã§ok Ã¶zellikli bir bÃ¶lÃ¼m. DolayÄ±sÄ±yla buradaki hemÅŸirelerimizin etkin hale getirilmesi, mesleklerinde uzmanlaÅŸmalarÄ±, oluÅŸabilecek zaman kayÄ±plarÄ±nÄ± Ã¶nleyecektir. Bu, mesleki aÃ§Ä±dan bir baÅŸarÄ± olurken hasta iÃ§in kaybedilecek zamanÄ±n engellenmesi anlamÄ±na gelecektir. Verilen eÄŸitim gerek acilde mÃ¼dahale yapÄ±lacak, gerekse buradan baÅŸka birime transfer edilecek hastanÄ±n iÅŸlemlerinin sÃ¼ratlenmesi ve etkin ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelecek. Bu durum hasta-saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iliÅŸkisine de olumlu yansÄ±yacaktÄ±r. Acil servisteki iÅŸleyiÅŸ, bu kurslar sayesinde hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r."
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