10:28, 01 Ocak 2017 Pazar

ABD'den vatandaÅŸlarÄ±na Ä°stanbul uyarÄ±sÄ±





ABD BaÅŸkonsolosluÄŸu Ä°stanbul'daki ABD'liler iÃ§in bir uyarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± yayÄ±nladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu, yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde OrtakÃ¶yâ€™deki gece kulÃ¼bÃ¼ Reinaâ€™ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±. BaÅŸkonsolosluÄŸun internet sitesi Ã¼zerinden Ä°ngilizce olarak yayÄ±nlanan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayan ABD vatandaÅŸlarÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden uzak durmalarÄ± ve ABDâ€™de yaÅŸayan aile fertlerini durumlarÄ±na iliÅŸkin bilgilendirmeleri iÃ§in uyarÄ±ldÄ±.Â AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ABD temsilcilikleri ve vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik tehditler ile saldÄ±rÄ±larÄ±n sÃ¼rmekte olduÄŸunun da altÄ± Ã§izildi.

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